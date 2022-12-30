DAÜ Hukuk Fakültesinde 'TOLES Mezunları Zirvesi' gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından fakülte ve yüksekokullarla iş birliği içerisinde her yıl organize edilen 11’inci Uluslararası Kariyer Günleri, DAÜ Hukuk Fakültesinde düzenlenen “TOLES Mezunları Zirvesi” başlıklı etkinlik ile devam etti.

Başarılı Mezunlar Öğrencilerle Buluştu

İlki pandemiden önce gerçekleştirilen zirvenin ikincisi, kalabalık bir öğrenci grubu ile gerçekleştirildi. Etkinliğe konuşmacı olarak DAÜ Hukuk Fakültesi 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunu ve şu anda İstanbul’da yer alan BİMPOWER Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Av. Şerife Aşman, DAÜ Hukuk Fakültesi 2011-2012 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunu ve şu anda İstanbul’da yer alan Decathlon Türkiye’nin Hukuk Müşaviri ve Etik ve Uyum Lideri olarak görev yapmakta olan Av. Hazar Leman Yakut, DAÜ Hukuk Fakültesi 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunu ve şu anda Lefkoşa’da yer alan Ali Yeğen Hukuk Bürosu’nun sahibi olarak görev yapmakta olan Av. Ali Yeğen ile DAÜ Hukuk Fakültesi 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunu ve şu anda Lefkoşa’da Melis Türkkal Hukuk Bürosu’nun sahibi olarak görev yapmakta olan Av. Melis Türkkal katıldı.

TOLES Sertifikası’nın Avantajları Anlatıldı

Etkinliğin açılış konuşmasını DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Ulvi Nail Gün gerçekleştirdi. Sonrasında TOLES Programı ve Sınavları Koordinatörü Peril S. Emiroğluları, TOLES akreditasyon programı ve sınavları ile ilgili bilgi verdi. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan başarılı DAÜ mezunları, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde seçmeli ders olarak verilen sertifikalı TOLES programını tamamlayarak, bu sertifika ile mesleklerinde kariyer basamaklarını hızla ve başarıyla tırmanan mezunlar, kariyer yolculuklarını DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri ile paylaştı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Etkinlik sonrasında konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi. Ayrıca DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri, DAÜ Hukuk Kulübü öğrencileri tarafından etkinliğe özel olarak tasarlanmış anı çerçevesi ile hatıra fotoğrafları çekilmeyi de ihmal etmedi.

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30/12/2022 11:34