DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zehra Öngül'den Önemli Temsiliyet

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08/06/2021

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DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zehra Öngül'den Önemli Temsiliyet

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zehra Öngül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Üniversiteleri adına İç Mimarlık Bölüm Başkanları İletişim Koordinasyon Kurulu’na (İBBT-İK) üye olarak seçildi.

7 üyeden oluşan söz konusu kurul KKTC’den Doç. Dr. Öngül ile birlikte Türkiye devlet ve vakıf üniversitelerinin Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri’nden seçilen birer bölüm başkanı, toplantıya ev sahipliği yapan üniversitenin bölüm başkanı, ayrıca bir önceki dönem ve gelecek dönem ev sahipliği yapacak olan bölüm başkanı ile Türkiye İç Mimarlar Odası temsilcisinden oluşuyor.

Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 16. Bölüm Başkanları Toplantısı’nda oluşturulmasına karar verilen İletişim Koordinasyon Kurulu, İç Mimarlık Bölüm Başkanlarının iletişim ve koordinasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Doç. Dr. Zehra Öngül yaptığı açıklamada iç mimarlık eğitiminin ileriye gitmesi için bu komisyonun yoğun çalışacağını dile getirerek, dekanlar konseyi ile de sürekli iletişim içinde olacaklarını bildirdi. Doç. Dr. Öngül, söz konusu göreve seçilmesinden dolayı gurur duyduğunu da ifade etti.

 

08/06/2021 15:51
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TAGS: Zehra Öngül
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