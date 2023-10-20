DAÜ İç Mimarlık Bölümü Avrupa’dan Sonra Şimdi de ABD’den Akredite Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü; yalnızca ülke ve Türkiye Cumhuriyeti için değil, tüm bölgedeki İç Mimarlık eğitimi adına önemli bir başarı elde etti. DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nün Türkçe ve İngilizce Lisans Programları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Council for Interior Design Accreditation – İç Mekan Tasarımı Akreditasyon Konseyi (CIDA) tarafından 6 yıllığına akredite edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) DAÜ İç Mimarlık Bölümü, bugüne kadar ABD ve Kanada üniversiteleri dışında yalnızca dört ülkeden dört üniversitenin alabildiği bu uluslararası prestijli CIDA akreditasyonunu almaya layık görüldü.

Başvurmak İçin Bile Ön Aşamadan Geçmek Gerekiyor

İç Mimarlık Bölümleri, 35 yılı aşkın bir süredir üniversitelerin İç Mimarlık programlarını denetleme ve akredite etme organizasyonu olan CIDA’nın bu prestijli akreditasyonunu elde etmek için oldukça zorlu aşamalardan geçmek zorunda. CIDA, organizasyona yapılan başvuruları kabul etmeden ve denetim sürecini başlatmadan önce bu başvurularla ilgili ön çalışma yapıyor. Ön çalışmada, verilen eğitim kalitesinin akreditasyon sürecine girmeye layık olup olmadığıyla ilgili değerlendirme yapılıyor. Bölümlerden; müfredat, öğrenci çıktıları, duyurular ve arşivden, çalışma sistemine kadar her alanda bilgi isteniyor. Eğer bu değerlendirme CIDA Akreditasyon Kurulu tarafından onaylanırsa başvuru kabul ediliyor ve denetim süreci başlıyor. Ardından eğitim programının CIDA Standartlarına uygun olup olmadığıyla ilgili CIDA denetçileri tarafından saha ziyaretleri gerçekleştiriliyor ve kanıtlar inceleniyor.

Bu kapsamda CIDA denetçileri 31 Mart – 11 Nisan 2023 tarihleri arasında DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nde saha ziyareti gerçekleştirerek CIDA Standartlarında yer alan birçok prensip üzerinden değerlendirmelerde bulundu. DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nün Türkçe ve İngilizce Lisans Programları, saha denetimlerinden başarıyla geçti. CIDA denetçileri saha bulgularını CIDA’ya aktardı ve CIDA Akreditasyon Kurulu denetçilerin bulgularını inceleyerek Ekim ayında DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nün Türkçe ve İngilizce Lisans Programlarının 6 yıl süreyle CIDA akreditasyonu almaya layık görüldüğüne karar verdi.

DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nün Eğitim Kalitesi Bir Kez Daha Tescillendi

2014 yılından başlayarak günümüze kadar Almanya merkezli Agency for Quality Assurance – Kalite Güvence Ajansı (AQAS) tarafından hem Türkçe, hem de İngilizce programlarının eğitim kalitesi Avrupa standartlarında tescillenen DAÜ İç Mimarlık Bölümü, artık ABD merkezli CIDA akreditasyonuna da sahip. Böylece DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nün öğrencilerine Avrupa ve ABD standartlarında kaliteli eğitim verdiği bir kez daha tescillenmiş oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ İç Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Afet Coşkun, “Öncelikle bu prestijli akreditasyonu üniversitemize, ülkemize ve bölgemize kazandıran tüm tam zamanlı öğretim üyelerimize, yarı zamanlı öğretim görevlilerimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve diğer paydaşlarımıza bölümüm adına teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin kolektif bir ekip ruhu ile çalışarak elde ettiği bir başarıdır. Bugün dünyanın dört bir yanında bulunan DAÜ İç Mimarlık Bölümü mezunlarımız, profesyonel yaşantılarında elde ettiği başarılar ile bizleri gururlandırmaktadır. Artık mezunlarımız, diplomalarıyla birlikte alacakları AQAS ve CIDA belgeleri sayesinde, Avrupa, ABD ve Kanada başta olmak üzere tüm dünyada çok daha rahat iş imkanları elde edecektir. Kaliteli eğitimimizin uluslararası geçerliliğinin artması bizler için en büyük övünç kaynağıdır” diye konuştu.