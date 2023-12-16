DAÜ İç Mimarlık Bölümü öğrencileri misyon ödülüne layık görüldü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Mekan 2023 İç Mimarlık Öğrencileri, Ulusal Bitirme Projesi Yarışması’nda mansiyon ödülüne layık görüldü.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Dördüncü Sınıf Öğrencisi Arda Fethi Akgün, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nil Pahaoğluları Şahin, Yrd. Doç. Dr. Kamil Güley ve Araştırma Görevlisi Erhan İlhan yürütücülüğündeki “Mağusa Limanı Gidiş Terminali İç Mekan Tasarımı” konulu proje tamamlandı.

Bu çerçevede 10.’su düzenlenen ve İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerini “ortak bir etkileşim platformunda buluşturarak, iç mimarlıkta ‘tasarım’ sorunsalına nasıl yaklaştıkları, yaşanan güncel gelişmeler doğrultusunda mekan kültürü oluşumuna nasıl katkı koydukları ve fikirlerini nasıl sunduklarının değerlendirilebileceği yapıcı bir rekabet ortamı yaratan” Mekan 2023 İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projesi Yarışması, İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından organize edildi.

Yarışmaya katılan projeler, akademik alandan ve meslek pratiğinin önde gelen temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin bitirme / diploma projeleri ile katıldıkları yarışmaya bu yıl 22 farklı üniversiteden 47 proje katıldı.