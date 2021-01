DAÜ İç Mimarlık Bölümü Uluslararası Webinar Serilerine Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Uluslararası Webinar (web semineri) serilerine devam ediyor. 8 Ocak 2021 Cuma günü gerçekleşen ikinci etkinliğin konuğu Royal College of Art’dan (RCA) İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Graeme Brooker oldu.

DAÜ İç Mimarlık Bölümü, Webinar serisinin birincisi 14 Aralık 2020’de Manchester Mimarlık Okulu, College of Continuity in Architecture yöneticisi Sally Stone’nun katılımı ile gerçekleşmişti. Sally Stone, ‘UnDoing Buildings’ başlığı altında gerçekleştirdiği seminerde yirmi birinci yüzyıl toplumu için en büyük zorluklardan birini tartıştı. Seminerin içeriğinde ‘inşa edildikleri işlevi geride bırakan mevcut binaların devasa stoğu ile ne yapılmalı?’ sorunsalı irdelendi. Değerleri çok iyi bilinen ve elde tutulmalarının önemi uzun süredir tartışılan ve bu binalar ile ne yapılacağı üzerinde duruldu.

DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Başarır tarafından organize edilen uluslararası webinar serisinin ikinci etkinliğinde ise, Prof. Graeme Brooker, “50 Words for Reuse” başlığı altında RCA'daki Interior Reuse platformu öğrencileriyle üstlendiği çalışmalarının deneyimlerini, mevcut binaların yeniden işlenmesi uygulamaları ve süreçlerinde kullanılan belirli dilleri tartıştı. Webinar serileri öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından büyük ilgi gördü ve gelecek dönemde de bu iş birliklerinin devam ettirilmesi konusunda prensipte fikir birliğine varıldı.

Prof. Graeme Brooker RCA’da İç Mimarlık Profesörü ve Bölüm Başkanı’dır. Cardiff, Manchester, Brighton, Middlesex ve Royal College of Art gibi kurumlarda yükseköğrenimde örnek liderlik deneyimine sahiptir. 2015 - 2016'da, bu çalışmalarının takdiri olarak, yıllık sadece 55 tane verilen Higher Education Authority (HEA) Ulusal Öğretim Burslarından birine ve 2019'da Yükseköğretim Akademisi Baş Bursu ödülüne layık görüldü. İç mekanı birçok yönü ve özellikle mevcut binaların yeniden kullanımı hakkında geniş yayınlar yaptı. Son yayınları arasında Key Interiors Between 1900 (Laurence King 2013), Adaptations (Bloomsbury 2016) ve Brinkworth: So Good So Far (Lund Humphreys 2019) bulunmaktadır. Çok beğenilen Rereading's (RIBA 2005, Volume 2 - 2018) dahil, Sally Stone’la birlikte iç mekanla ilgili sekiz kitabın ortak yazarıdır ve çok sayıda cildin de editörlüğünü yapmıştır. Interiors: Design: Architecture: Culture (Bloomsbury) ve IDEA dergilerinin yayın danışma kurulu üyesidir. İngiltere'deki tüm iç mekan kursları için ulusal konu derneği olan hayır kurumu Interior Educators'ın (IE) kurucusu ve on yılı aşkın bir süredir müdürüydü. Şu anda The Story of the Interior (Phaidon 2021) adlı son kitabı üzerinde çalışıyor.

Gerçekleşen webinar seminerlerine DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nün YouTube sayfasından (https://www.youtube.com/watch?v=abPPEsOfZ5Y&feature=emb_logo) ulaşılabilir.

