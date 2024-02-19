DAÜ İç Mimarlık Bölümü'nde Mezuniyet Projeleri Sunumu ve 'Son Ders' Semineri'

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi "INAR 492 / ITAS 402 – İç Mimarlık Atölyesi VI” dersi kapsamında proje sunumları ve son ders temalı seminer sunumu gerçekleştirildi. DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker ve Araştırma Görevlisi Gülde Kasım yürütücülüğündeki Türkçe program ile Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seyit Ermiyagil ve Araştırma Görevlisi Şevin Emektar yürütücülüğündeki İngilizce program öğrencilerinin üzerinde çalıştığı projede tasarım konusu, DAÜ Sanat koleksiyonuna yönelik Çağdaş Sanat Müzesi iç mekan ve yakın çevresinin tasarlanması olarak belirlenmişti.

Söz konusu proje kapsamında, öğrencilerden özgün senaryolar geliştirmeleri istendi. Tasarıma başlarken dünya çapında bilinen farklı müze binalarının iç mekanlarının örnek olarak araştırılıp ihtiyaç programlarının, mekân-işlev-aktivite kurgusunun, entegre sistemlerin, ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın ve güvenlik, evrensel / sorumlu tasarım vb. konuların analiz edilmesi beklendi. Ayrıca tasarlanan alanda mekânsal bir kimlik geliştirilmesi ve bu kimliğin tüm mekanların karakterlerini oluşturmada etkin bir yaklaşım olarak kullanılması istenmiştir.

Proje final jürisinde ders yürütücülerinin yanı sıra, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Afet Coşkun, İç Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılgın Damgacı ile müze konularında uzman MAKEMÜD (Mağusa Kent Müzesi Derneği) Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başarılı iç mimarlarından DAÜ İç Mimarlık Bölümü mezunu Pembe Birinci konuk jüri üyesi olarak yer aldı.

Öte yandan etkinliğin ikinci gününde ise yine DAÜ mezunu ve profesyonel deneyimi yüksek iç mimar Pembe Birinci, her dönem mezuniyet projesi kapsamında verilen son ders niteliğinde seminer gerçekleştirdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği “Son Ders” sunumunda mesleki deneyimlerini öğrenciler ile paylaşan Birinci, sunum sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.