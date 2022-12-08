DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nden Sosyal Sorumluluk Projesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, SOS Çocuk Köyü bünyesinde bulunan bir dizi mekanın iç mekan tasarımları ile ilgili projeler geliştirerek topluma yönelik gerçekleştirdiği hizmet çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Konuya ilişkin DAÜ İç Mimarlık Bölümü tarafından yapılan açıklamada, SOS Çocuk Köyü yetkililerinin belirlemiş olduğu giriş-danışma ve bekleme alanı, 6 adet ofis, 2 adet toplantı odası, çocuklar için dijital çalışma alanları, oyun oynama/toplanma noktaları ve bu mekanlar için kullanılacak mutfak/servis alanlarına yönelik, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre yeniden tasarım önerilerinin geliştirilip, uygulama projelerinin çizildiği bilgisi verildi.

“Daha Sıcak Bir Atmosfer Sunacak”

DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Seyit Ermiyagil önderliğinde, Doç. Dr. Zehra Öngül, Yrd. Doç. Dr. Kamil Güley ve araştırma görevlileri Mohamad Akkad ile Soheil Soleimani’den oluşan tasarım ekibi; mekanlara yeni bir ruh verirken, maliyetin ne kadar önemli olduğunun farkındalığı ile tamamen modüler sistemlerden oluşan, düşük maliyetli ve uygulanması kolay olabilecek bir tasarım konseptiyle, mekanları hem eğlenceli, hem de çok seçenekli çözüm modelleri ile tasarladıklarını vurguladılar. Ayrıca, kullanıcı odaklı ve aidiyet duygusunun ön planda olması hedeflenen tasarım yaklaşımının, çevresel faktörler, erişilebilirlik ve ergonomik faktörler temel alınarak kullanıcılarına daha sıcak ve esnek bir atmosfer sunacağını belirttiler.

SOS Çocuk Köyü’nde gerçekleşen proje tesliminde, DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zehra Öngül bu tip projelerin önemini vurgularken, SOS Çocuk Köyü yetkilileri ise tüm tasarım ekibi adına, Doç. Dr. Zehra Öngül’e teşekkür plaketi takdim etti.

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08/12/2022 15:43