DAÜ ICoD Genel Kurulu’nda Temsil Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, tam üyesi olduğu Uluslararası Tasarım Konseyi’nin (International Council of Design - ICoD) 29’uncu Genel Kurulu’nda temsil edildi. DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan’ın katıldığı Genel Kurul Litvanya’nın Kaunas kentinde gerçekleşti. Saygın profesyonel ve akademik kurumların üyesi olduğu ve tasarım alanında dünyanın en prestijli oluşumlarından biri olan Uluslararası Tasarım Konseyi, küresel tasarım topluluğu için birleşik bir ses yaratması ve tasarımın toplumda, kültürde ve ekonomide oynadığı öncü rol konusunda üst düzey çalışmalar yapmasıyla biliniyor.

Gelecekte Ortak Projeler İçin Uluslararası Bağlantılar Kuruldu

Prof. Dr. Çavuşoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Tüzünkan, ICoD Genel Kurulu Toplantısı öncesinde, aynı zamanda 2022 Avrupa Kültür Başkenti olan Kaunas kentinin düzenlediği kent tasarımı ve kent markalaşması konulu sunumlara da katılma fırsatı elde etti. DAÜ İletişim Fakültesi’ni temsilen Genel Kurul’a katılan Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, söz konusu genel kurul toplantıları çerçevesinde birçok ikili ilişkiler geliştirdiklerini ve bunların neticesinde uluslararası birçok bağlantı kurma şansı yakaladıklarını belirterek, ileriki zamanlarda gerçekleştirecekleri projelerde bu bağlantıların çok önemli bir rol oynayacağını ifade etti. DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan ise bölüm olarak 2009 yılından beridir ICoD’e tam üye olduklarını hatırlatarak, gerek tasarım eğitimi alanında küresel anlamda söz sahibi olmak, gerekse de profesyonel tasarım firmalarıyla yakın ilişkiler kurarak öğrencilere daha kaliteli eğitim ve daha fazla fırsat sunmak adına bu gibi temsiliyetlerin önemine dikkat çekti.

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07/11/2022 11:55