DAÜ İktisat Bilimleri Shanghai listesinde yer aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2009 yılından bugüne dünya üniversiteleri sıralamasını yapan Çin merkezli ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2021’de Alan Sıralamaları (Global Ranking of Academic Subjects) listesinde İktisat Bilimleri alanında yer aldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre DAÜ,’nün yanı sıra listede Türkiye’den Koç ve Bilkent üniversiteleri de yer aldı.

DAÜ ve Bilkent Üniversitesi listede 401-500 bandında yer alırken, Koç Üniversitesi 201-300 bandında yer buldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur, bu başarıya katkı koyan başta Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar olmak üzere tüm akademik kadroyu tebrik etti.

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28/05/2021 18:47