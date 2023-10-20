DAÜ ile Ada Kent Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Ada Kent Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. 20 Ekim 2023 Cuma günü, saat 15:00’te, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen iş birliği protokolüne DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer ile Ada Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oytun Sözüdoğru imza koydu. Söz konusu protokol ile her iki eğitim kurumu arasında akademik, bilimsel ve kültürel iş birliğini geliştirmek, bu alanlarda ortak üretim ve paylaşımı sağlamak amaçlanıyor.

İş birliği imza töreninde konuşan DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tümer söz konusu protokolün özelde Gazimağusa’ya genelde ise tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek üniversiteler arası iş birliğinin eğitim kalitesinde önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Prof. Dr. Tümer kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının ülke için önemli olduğunu da vurguladı.

Ada Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sözüdoğru ise DAÜ ile iş birliği içerisinde olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, DAÜ’nün sunduğu imkanlardan tüm kesimlerin yararlanmasının gurur verici olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Sözüdoğru protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni etti.