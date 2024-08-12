DAÜ ile AÖA ortak “yüksek lisans ve doktora” programı hazırlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) “Sınıf Eğitimi” alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak eğitim ve öğretim programı için protokol imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, AÖA Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç'ın bugün Bakanlıkta imza koyduğu protokolle ilgili açıklama da yapıldı.

İlk sözü alan AÖA Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı, 1937’de kurulan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yeniden yapılandırılması için geçen yıldan itibaren birçok adım atıldığını, DAÜ ile imzalanan protokolün de bu kapsamda hazırlandığını kaydetti.

"Sınıf Eğitimi" alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi için başta Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencileri olmak üzere mezunlara fırsat sağlanacağını belirten Konedralı, bunun akademi için bir milat olacağını vurguladı.

Konedralı, “Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı artırarak sürdürme arzusundayız. Umarım bu adım yeni bir dönemin başlangıcı, kıvılcımı olur” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 45’inci yaşını kutlamaya hazırlanan DAÜ ile yaklaşık 90 yıllık Atatürk Öğretmen Akademisi ile ortak eğitim programı üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Yüksek lisans alanında imzalanan protokolün bir ilk olduğunu kaydeden Kılıç, “Kurumlarla iş birliğini geliştirmekten heyecan, kaynaklarımızı toplumun hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihin en yüksek öğrenci sayısına ve en geniş öğretim kadrosuna ulaştığını, bu yıl da 70 öğrenci alarak yola devam edileceğini kaydetti.

DAÜ ile imzalanan protokole işaret eden Nazım Çavuşoğlu, “Öğrencilerimizi de akademisyenlerimizi de Atatürk Öğretmen Akademisi’nden yetiştirme hedefindeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var oldukça Atatürk Öğretmen Akademisi de yaşayacak. Tabi ki günün ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmak kaydıyla…Bu vizyona destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından taraflar imza koydukları protokolün ülkeye hayırlı olmasını diledi.

-Protokol neyi içeriyor?

Protokolle açılması öngörülen ortak yüksek lisans programı, protokolün ve programın Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylanmasından sonra başlatılacak. KKTC uyruklu öğrenciler dışındaki öğrenciler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayından sonra programa kabul edilecek.

Ortak programa kabul edilecek öğrencilerin azami sayısı DAÜ ve AÖA tarafından ortaklaşa belirlenecek ve bu program için herhangi bir burs verilmeyecek. Eğitim dili Türkçe olacak.

Her iki kurumun akademik gereklerini karşılayan öğrencilere DAÜ ve AÖA tarafından ortaklaşa düzenlenecek tek bir yüksek lisans veya ileride açılabilecek doktora programı için doktora diploması verilecek.