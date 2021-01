DAÜ ile Atatürk Öğretmen Akademisi Arasında İş Birliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) arasında iş birliği protokolü imzalandı. 19 Ocak 2021 Salı günü, saat 14.30’da DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen söz konusu protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile AÖA Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar imza koydu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katıldığı iş birliği ptotokölü imza töreninde DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Canan Perkan Zeki, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı ve AÖA Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, AÖA Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yönel ve DAÜ VYK Üyesi Ersun Kutup da hazır bulundu.

Söz konusu protokol ile DAÜ ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı AÖA arasındaki akademik, bilimsel ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi ve bu alanlardaki ortak üretim ve paylaşımın sağlanması amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın iki kurum arasında olan iş birliğinin her zaman olduğunu ve bundan sonra da devam edeceğini aktardı. Söz konusu protokol çerçevesinde DAÜ ve AÖA arasında olan iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, bilimsel, kültürel ve akademik alanlarda kaynak paylaşımına her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Hocanın’ın ardından söz alan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni ederek, eğitim adına atılan her adımın yanında olacaklarını vurguladı. KKTC’nin güzide eğitim kurumlarından DAÜ ile AÖA arasında gerçekleştirilen iş birliğinin güzel bir dayanışma olduğunu ve tüm eğitim kurumlarına örnek teşkil etmesini dileyen Bakan Amcaoğlu, eğitim adına atılan her imzanın eğitimde kalitenin artmasına neden olacağını ifade etti.

AÖA Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar da imza töreninde yaptığı konuşmada, DAÜ ile iş birliği içerisinde bulunmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, DAÜ ile uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını vurguladı. Doç. Dr. Özçınar, öncelikle bilimsel, kültürel ve insan gücü kaynaklarının paylaşılması üzerine kurulan iş birliğinin söz konusu protokol ile devam edeceğinin de altını çizdi.

19/01/2021 16:06