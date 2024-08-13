DAÜ ile Bolonya Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolü yenilendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2014 yılından bu yana iş birliği içerisinde bulunduğu Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile iş birliği protokolünü, kapsamını geliştirerek 5 yıl süre ile yeniledi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, imza töreninde söz konusu protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Direktörlerinden Prof. Dr. Luca Mezzetti imza koyarken, Bologna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Direktörlerinden Prof. Dr. Federico Casolari ise İtalya’da protokole imza koydu.

Söz konusu imza töreninde DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel ile DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy hazır bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün uluslararasılaşma politikasının başka bir boyutu için bir araya gelindiğini belirterek, DAÜ ile Bologna Üniversitesi arasında 10 yıldır hukuk alanında ortak program yürütüldüğünü, bugün de imzalanacak olan iş birliği protokolü ile iş birliğinin geliştirilerek farklı fakülteler ile de ortak programların gerçekleşeceğini vurguladı.

DAÜ’nün her zaman olduğu gibi kurduğu iş birlikleri ile uluslararasılaşma çalışmalarına devam edeceğini bildiren Prof. Dr. Kılıç, Bologna Üniversitesi ile imzalanan protokolün mevcut ortak programlara yeni boyut kazandıracağını aktardı.

DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy da, Hukuk Fakültesi olarak 2015 yılından beri gerek eğitim-öğretim alanında gerekse akademik alanda iş birliği içerisinde olduklarını ve öğrenci değişim programı, araştırmacı ve öğretim üyesi değişim programını içeren iş birliğini yenilemekten onur duyduklarını belirtti.

Aynı zamanda Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ortak yüksek lisans ve öğrenci-akademisyen değişim programı koordinatörü olan Doç. Dr. Çelik Ulusoy, Bologna Üniversitesi ile devam edecek olan iş birliklerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Açıklamada, Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Direktörlerinden Prof. Dr. Luca Prof. Dr. Mezzetti'nin de konuşmasında, DAÜ ile mevcut olan iş birliklerini devam ettirmek adına bir araya geldiklerini belirterek, yaklaşık 10 yıldır DAÜ ile iş birliklerinin başarıyla sürdüğünü dile getirdiği aktarıldı.