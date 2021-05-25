DAÜ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında protokol imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çalışma Dünyasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman imza koydu. DAÜ Rektörü Prof.Dr Aykut Hocanın açıklamasında, bakanlık ile iş sağlığı ve güvenliği ile Çalışma dünyasıyla ilgili güçlü bir işbirliklerinin var olduğunu belirterek, bu işbirliğini daha da ileriye götürmek adına protokol imzaladıklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da bakanlık olarak çalışma hayatında odaklanacakları en önemli noktanın iş sağlığı ve güvenliği konusu olduğunu belirterek, DAÜ’nün bu anlamda her zaman bakanlıkla işbirliği içinde olmasının önemine dikkat çekti. Protokolün çalışma yaşamına hayırlı olmasını dileyen Bakan Çağman, iş sağlığı ve güvenliği konusunun iş yaşamının olmazsa olmazı olduğunu vurguladı ve bunun sürekli yenilenmesinin gerekliliğini kaydetti.

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25/05/2021 15:00