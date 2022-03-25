DAÜ ile CSO arasında protokol

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arasında akademik, kültür ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmek üzere bugün işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole DAÜ Rektörü Prof.Dr Aykut Hocanın ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil imza koydu.

DAÜ Rektörü Prof.Dr Aykut Hocanın imza töreninde, protokolün sosyal- kültürel alanda önemli bir zemin oluşturacağını kaydetti.Hocanın, DAÜ’nün akademik eğitimin yanında bu tür faaliyetlere büyük önem verdiğini ve bu çerçevede köklü bir orkestra olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile protokol imzalamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de, DAÜ ile kültür- sanat alanında işbirliği protokolü imzalamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ülkedeki akademik, kültür ve sanatsal faaliyetlere destek vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Donangil, çalışmalar çerçevesinde sadece Gazimağusa’ya değil, İskele bölgesine de destek verme arzusu içinde olduklarını kaydetti.

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25/03/2022 12:59