DAÜ ile Ege Üniversitesi Arasında Mutabakat Anlaşması İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Ege Üniversitesi arasında ilişkileri geliştirme, güçlendirme ve teşvik etmeyi amaçlayan Mutabakat Anlaşması imzalandı. 13 Kasım 2024 Çarşamba günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen törende Mutabakat Anlaşması’na DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak imza koydu. Söz konusu törende DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Genel Tarım Sigortası Müdürü İpek Kızılduman ile Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel de hazır bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin en güzide üniversitelerinden biri olan Ege Üniversite ile iş birliği yapmak adına bir araya gelindiğini belirterek, her iki eğitim kurumu arasında ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi adına bugünden itibaren adımlar atılacağına dikkat çekti. Söz konusu protokolün genelde KKTC’ye ve Türkiye’ye özelde ise her iki eğitim kurumuna hayırlı olmasını temenni eden Prof. Dr. Kılıç, birçok alanda iş birliği yapılacağına dikkat çekerek, özellikle ziraat alanı üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ ile iş birliği içerisinde bulunmaktan onur duyduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Budak söz konusu protokol ile her iki eğitim kurumu arasında ilişkilerin güçleneceğine ve gelişeceğine inandığını sözlerine ekledi. Prof. Dr. Budak söz konusu protokolün her iki ülkenin yükseköğretimine hayırlı olmasını temenni etti.

Protokolün ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç tarafından Prof. Dr. Budak’a Gümüş Tabak, Prof. Dr. Şengün’e ise Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edildi. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Budak tarafından ise Prof. Dr. Kılıç’a hediye takdiminde bulunuldu.