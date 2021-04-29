DAÜ ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Arasında Mutakabat Anlaşması İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) arasında ilerleyen dönemlerde iş birliği yapılması yönünde mutabakat anlaşması imzalandı. Çevrim içi olarak 28 Nisan 2021 Çarşamba günü, saat 10:00’da imzalanan anlaşmaya DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu imza attı. Söz konusu anlaşma kapsamında eğitim faaliyetleri, araştırma çalışmaları, bilimsel etkinlikler konularında iş birliği gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Hocanın mutabakat anlaşması sırasında gerçekleştirdiği konuşmasında söz konusu anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını belirterek akademik ve bilimsel etkinliklerde ortak çalışmalar yapacaklarına inandıklarını bildirdi. Prof. Dr. Hocanın, gerçekleştirilen anlaşma sonrasında DAÜ Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinin yanı sıra diğer fakültelerin de atılım yapmak isteyeceğinin altını çizdi. Eskişehir Teknik Üniversitesi ile imzalanan anlaşmanın ileride yapılacak olan iş birliklerine zemin oluşturacağını aktaran Prof. Dr. Hocanın, anlaşmanın her iki üniversiteye de hayırlı olmasını temenni etti.

Prof. Dr. Döğeroğlu son derece mutlu olduklarını belirterek gerçekleştirilen anlaşma ile daha da güçleneceklerine inandığını bildirdi. Söz konusu imzayı atmaktan gurur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Döğeroğlu, DAÜ’nün bu zamana kadar yaptığı başarıların ileride yapacaklarının birer teminatı olduğunu vurguladı. DAÜ’yü her zaman başarıları ile takip ettiklerini aktaran Prof. Dr. Döğeroğlu, uluslararası sıralamalarda ve akreditasyonlardaki başarılarından dolayı DAÜ’yü tebrik etti.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı ise gerçekleştirdiği konuşmasında son derece mutlu olduklarını ifade ederek, DAÜ Mimarlık Fakültesi olarak ön çalışmalara başladıklarını ve ilerleyen günlerde çalışmalarını daha da genişleterek adımların atılacağını vurguladı.

Gerçekleştirilen imza töreni sırasında DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, ESTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Servet Turan, Prof. Dr. Gürsoy Arslan, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk, DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, ESTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Tanışlı, DAÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nilgün Suphi, ESTÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Saye Nihan Çabuk ve ESTÜ Kurumsal İletişim Sorumlusu Prof. Dr. Abidin Kılıç da yer aldı.

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29/04/2021 11:01