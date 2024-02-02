DAÜ ile Gazi Üniversitesi arasında mutabakat anlaşması imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazi Üniversitesi arasında, akademik personel, öğrenci ve araştırma grupları ile ilgili iş birliğini geliştirme amacıyla mutabakat anlaşması imzalandı. Söz konusu anlaşmanın imza töreni, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleşti. Törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Uğur Gökmen, Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Ahmet Bilal Dostbil ile Gazi Üniversitesi Özel Kalem Müdürü Murat Tunçbilek katıldı. Mutabakat anlaşmasına Prof. Dr. Kılıç ile Prof. Dr. Yıldız imza koydu.

Mutabakat anlaşması kapsamında, iki üniversite arasında kısa ve uzun süreli akademik personel ve öğrenci değişim programları yapılması, akademik personel ve öğrencilerin eğitim, ders, konferans, sempozyum, atölye çalışması ve deneyim paylaşımı gibi akademik faaliyetlere davet edilmesi ve karşılıklı yarar sağlayacak deneyim ve fikir paylaşımına olanak sağlanması amaçlanıyor.

Aynı zamanda müşterek ilgi alanlarında yapılacak ortak araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, eğitim ve öğretim amaçları doğrultusunda kullanılacak karşılıklı araştırma ve eğitim ile ilgili konularda veri paylaşımı hedefleniyor.