DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi Kongre Sarayı ile ilgili protokol imzaladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazimağusa Belediyesi arasında, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nın çalışma ve kullanım koşulları ile ilgili protokol imzalandı.

Söz konusu protokolün imza töreni, bugün saat 09:00’da, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Toplantı Odası’nda gerçekleştirildi. Törene; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay katıldı.

İmza töreni öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, protokolle Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nın kullanımı, ücretlendirmesi ve topluma yönelik hizmetlerin detaylandırıldığını ifade etti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, söz konusu protokolün, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nın çalışma ve kullanım koşullarının günün koşullarına göre düzenlenmesini içerdiğini ifade etti. Özçenk, Kongre Sarayının tasarruf hakkının DAÜ ve Gazimağusa Belediyesi’nde olduğunu ifade etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, iş birliği ile Kongre Sarayını daha da aktif hale getireceklerini belirtti. Protokol, Erdal Özcenk ve Süleyman Uluçay tarafından imzalandı.