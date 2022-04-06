DAÜ ile GİKAD arasında iş birliği protokolü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Söz konusu protokolün imza töreni, 5 Nisan 2022 Salı günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında gerçekleşti. Protokole Rektör Prof. Dr. Hocanın ile GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu imza koydu. Törende DAÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİMER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tümer ile GİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

“Fırsat Eşitliği Sağlandığında Kadınlarımız Başarılı Olur”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak eğitim ve araştırmanın yanında topluma hizmet etme noktasında da görevleri olduğunu belirtti. Girişimciliğin, sorunların çözümü ile ilgili yeni girişimlerin ortaya çıkması ve uluslararası düzeyde kadın ile erkek girişimcilerin başarılı olmaları bakımından özellikle önem verdikleri bir alan olduğuna işaret eden Prof. Dr. Hocanın, “GİKAD’ın üniversitemiz ile iş birliği yapacak olması bizim için çok önemlidir. Girişimciliğin desteklenmesi ve kız öğrencilerin bu girişimle ilgili alanlara yönlendirilmesi bir devlet üniversitesi olarak bizlerin sorumluluğudur. DAÜ’deki yöneticilerimizin yarıya yakını kadındır ve seçimle göreve gelmektedirler. Bu da fırsat eşitliği sağlandığında kadınlarımızın doğal olarak başarılı olması anlamına gelmektedir. Umarım bu iş birliği neticesinde verimli sonuçlar alırız” diye konuştu.

“Gidecek Çok Yolumuz, Destekleyeceğimiz Çok Kadınımız Var”

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da konuşmasında DAÜ ile böyle bir anlaşmayı imzalamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, “Bu üniversite ülkemiz için çok büyük bir değerdir. Kıbrıs’ta böyle bir kuruluşun olmasından her zaman iftihar ediyoruz. Derneğimiz henüz bir yıllık bir dernek olmasına rağmen, 150’ye yakın profesyonel alanlarda, sosyal sorumluluk projelerinde, sanatta, bilimde belli seviyeye ulaşmış lider ve ilham veren kadınlardan oluşan üyeleriyle çok güzel bir iletişim ağı oluşturmuştur. En büyük amacımız da kadınlarımızın girişimcilik ekosisteminin içerisinde bulunmasıdır. Nitekim gerek yerel, gerekse de uluslararası bağlantılarla girişimcilik ekosisteminin belirli bir noktasına gelmeyi başardık. Gidecek çok yolumuz, destekleyeceğimiz çok kadınımız var. Kadınların her alanda sadece katılımcı değil, aynı zamanda yön verici bireyler haline gelmeleri gerekmektedir. Derneğimiz, kırsal kesimlerde kadınlarımızın ekonomiye katılması ve girişimci olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bize ihtiyaç duyan büyük bir kadın kesimi var. Çalışma azmimizi buradan alıyoruz. Bu üniversitenin sunduğu imkanları kırsal kesimdeki kadınlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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06/04/2022 16:59