DAÜ ile Giro Yatırım Ltd. arasında protokol imzalandı

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17/12/2022

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DAÜ ile Giro Yatırım Ltd. arasında protokol imzalandı

 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Giro Yatırım Ltd. (Icy Su) arasında DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Icy Su arasında  eğitim, araştırma, bilgi ve veri paylaşımı gibi konularda iş birliği yapmak üzere protokol imzalandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dün DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında gerçekleşen imza töreninde protokole, Rektör Prof. Dr. Hocanın ile Icy Su Yönetici Hissedarı Nemide Ruso imza koydu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın imza töreninde yaptığı konuşmada, kaliteyi, eğitimde ve araştırmada kalıcı kılmanın önemini belirtti.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin üniversitenin en eski, en köklü ve en önemli fakültelerinden biri olarak bilimsel konularda çok aktif olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, iş birliğinin örnek oluşturmasını temenni ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Icy Su Yönetici Hissedarı Nemide Ruso da, üreterek var olunacağının farkında olduklarını ifade ederek, çalışmaların en kısa zamanda başlamasını umduğunu dile getirdi.

Ruso, böyle bir imkan sağlandığı için şahsı ve kurumu adına DAÜ’ye teşekkür etti.

17/12/2022 13:19
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TAGS: Doğu Akdeniz Üniversitesi
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