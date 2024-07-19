Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İskele Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu imza koydu.

Protokol kapsamında DAÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ile Proje İşleri Birimi vasıtasıyla İskele Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu durumlarda plan veya projelerde destek sağlanacak.

Protokol, İskele Belediyesi personeline yönelik hizmet içi seminerler düzenlemek; lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran belediye personeli ve çocuklarına yüzde 15, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıranlara ise yüzde 30’a kadar indirim sağlanmasını da ön görüyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, imza töreninde yaptığı konuşmada İskele Belediyesi ile iş birliğini geliştirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, hem öğrencilere sağlanacak iş olanakları hem de yapılacak etkinlikler açısından ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kılıç, İskele Belediyesi sınırları içerisinde DAÜ’ye ait bir tanıtım ofisinin açılması ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu da yıllar önce öğrenci olduğu okulda bugün, protokol imzalamak için bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. Sadıkoğlu, DAÜ ile iş birliği içerisinde olmanın gururunu yaşadıklarını da ifade etti.

Protokol imza töreninin ardından DAÜ Rektörü Kılıç, Sadıkoğlu’na Kıbrıs’a özgü hediye takdiminde bulundu.