DAÜ ile KHYD arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole göre, DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) sosyal sorumluluk projesi kapsamında 4 Ocak Çarşamba günü saat 11.00’de DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nda yardım kermesi düzenlenecek.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre imza töreni bugün DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında gerçekleştirildi.

Törene KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, DAÜ YDİHO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İpek Meneviş ve İdare Amiri Ercan Ercanlar katıldı. Protokole, Prof. Dr. Hocanın ile Kocaismail imza koydu.

-Hocanın

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın törende yaptığı konuşmada, hayırlı bir iş için bir araya gelmekten dolayı son derece memnun olduğunu belirterek, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nun düzenleyeceği kermeste bağış toplanarak, KHYD’ye bağışlanacağını kaydetti.

İş birliğinin önemli olduğunu ifade eden Hocanın, “Bu güzel hayırlı işlerin devamını diliyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak eğitim ve araştırmanın yanında topluma hizmet konularında da çok duyarlı olduğunu kaydetti.

-Kocaismail

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail de, dernek olarak yıllardır çok büyük destekler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirterek, “Birçok hocamız maaşlarından kesintiler yaptırmaktadır. Bunlarla biz hastalarımıza ‘hayır’ dememeyi başarabiliyoruz” dedi.

“Her hasta bize yürekten teşekkür ediyor. Aslında o teşekkür bize değildir. Bu destekleri veren sizleredir” vurgusu yapan Kocaismail, “Bize kapılarınızı açarak böyle bir etkinliğin gerçekleşmesi için aracılık yapan sizlere yürekten her bir hastamız adına teşekkür ediyorum ve bizi seçtiğiniz için onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Derneğimiz DAÜ ambleminin yanında olmaktan gurur duymaktadır” şeklinde konuştu.

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29/12/2022 17:57