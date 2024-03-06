DAÜ ile Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) arasında her iki kuruma ve Kıbrıs Türk Toplumu’na fayda sağlayacak ortak çalışmalar yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile KPKD Başkanı Rana Uluçay imza koydu. Söz konusu imza töreninde DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, KPKD Yönetim Kurulu Üyesi Rahşan Dedeoğlu ile KPKD Yönetim Kurulu Üyesi, Koro Şefi ve DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi Erkan Dağlı hazır bulundu.

İmzalanan iş birliği protokolü ile her iki kurum arasında eğitim ve öğretime katkı sağlayacak, karşılıklı olarak uzlaşılan konularda ortak bilimsel toplantı, seminer, yarışma, çalıştay, kurs, ortak sanatsal faaliyetler düzenlenmesi yönünde mutabakata varıldı. İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç ve KPKD Başkanı Uluçay söz konusu protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni etti.