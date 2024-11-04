DAÜ ile KIBÜ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Batı Üniversitesi (KIBÜ) arasında her iki kurumun aralarındaki ilişkileri geliştirme, güçlendirme ve teşvik etmeyi amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı. 1 Kasım 2024 Cuma günü, saat 10.30’da DAÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen Protokol İmza Töreni’nde iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile KIBÜ Rektörü Prof. Dr. Canan Hecer imza koydu.

Söz konusu Protokol İmza Töreni’ne DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel, DAÜ Öğrenci İşleri Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arzu Abiç, KIBÜ Genel Sekreteri Candemir Çan ve KIBÜ Senato Üyesi, aynı zamanda DAÜ Kurucu Üyelerinden Prof. Dr. Zeka Mazhar katıldı.

İmza öncesinde konuşan KIBÜ Rektörü Prof. Dr. Hecer, “Biz Kıbrıs Batı Üniversitesi olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi ile her zaman kendimizi kardeş gördük ve DAÜ’nün bu noktadaki desteklerini de her zaman yanımızda hissettik. Şimdi bunu bir imza ile taçlandırdık. Güzel olacağı umuduyla bu imzayı Prof. Dr. Hasan Kılıç hocamız ile birlikte atmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Umarım bu iş birliği bizden sonra da gelişerek, katlanarak devam eder.” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında “Bizler KIBÜ Rektörü Prof. Dr. Canan Hecer hocamız ile aynı görüşler doğrultusunda, aynı hisleri paylaşıyoruz. DAÜ olarak bizler diğer üniversitelerimizle, diğer kurumlarımızla aynı gemideyiz. Bu gemi içerisinde birlikte hareket etmek, birbirimizi destekleyerek geliştirmek durumundayız. Bugün bu geliştirmenin, birlikte hareket etmenin farklı bir boyutunu yaşıyoruz. Her iki eğitim kurumu için de söz konusu iş birliğinin hayırlısı olmasını temenni ederim.” ifadelerini kullandı.