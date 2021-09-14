DAÜ ile KKTC İstatistik Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstatistik Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu imza koydu. Söz konusu imza töreninde DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile İstatistik Kurumu yetkilileri hazır bulundu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, protokol ile DAÜ ve Kurum iş birliğinde KKTC’de tarafların ilgi alanlarına ilişkin ekonomik ve sosyal projelerin hazırlanarak uygulanmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanıyor. Protokol kapsamında DAÜ ve Kurum eğitim / bilgilendirme programları düzenleyecek, ihtiyaç duyulan ekonomik ve sosyal istatistiklerin üretilmesinde projelerin hazırlanmasını sağlayacak.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın imza töreninde DAÜ’nün 2021-2022 Akademik Yılı yeni kayıtları ve Covid – 19 kapsamında alınan önlemler hakkında bilgiler vererek, bu yıl DAÜ’de seyreltilmiş yüz yüze eğitimin uygulanacağını vurguladı.

Hocanın, DAÜ’nün devletin her kurumu ile iş birliği içerisinde olmayı istediğini belirterek, İstatistik Kurumu ile yapılacak olan iş birliğinden oldukça memnun olduklarını bildirdi. DAÜ’de istatistik konusunda Fen ve Edebiyat Fakültesi’ne bağlı İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programının bu yıl yeni açıldığını belirten Prof. Dr. Hocanın, İstatistik Kurumu ile imzalanan iş birliği protokolünün faydalı olacağına inandığını söyledi.

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu ise, Kurumun 2019 yılında kurulan ve henüz yeni kurulum aşamasında olan bir yapıya sahip olduğunu belirterek, kurumdan büyük çaplı anket ve bilimsel çalışmalar yapmasının beklendiğini aktardı.

Bu bağlamda Kurum olarak DAÜ’ye ihtiyaçları olduğunu belirten Özksüzoğlu, DAÜ’nün Kurumun konsey üyesi olduğunu ve DAÜ’nün insan kaynağından yararlanılacak olmasının her açıdan önemli olduğunun altını çizdi. Öksüzoğlu, kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için DAÜ ile birlikte yol haritası çizileceğini belirterek, protokolün her iki kurum için hayırlı olmasını temenni etti.

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14/09/2021 19:44