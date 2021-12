DAÜ ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan Yeşil Adımlar Proje Yarışması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında, daha yaşanabilir bir çevre için toplumu harekete geçirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında “Yeşil Adımlar Proje Yarışması” düzenleniyor. “Çevre ve Sürdürülebilirlik”, “Ekolojik Ayak İzi”, “Atık Azaltma”, “Su Yönetimi”, “Yeşil Beceriler Kazanılması”, “Kirliliğin Önlenmesi”, “Biyolojik Çeşitlilik” ve “Sıfır Kirlilik” konu başlıkları altında yapılacak olan yarışmaya katılmak isteyenler, ilgili konulardaki projelerini 6 Aralık 2021 Pazartesi – 4 Ocak 2022 Salı tarihleri arasında [email protected] mail adresine iletebiliyor.

Başvurudaki her bölüm yeni bir sayfadan başlayacak ve A4 sayfa (210 mm x 297 mm) boyutları kullanılacak. Genel yazı tipi “Times New Roman, 12pt”, başlıklar “Times New Roman, 14pt Bold” olacak. Metnin giriş kısmında “A. Projenin Başlangıç Tarihi:”, “B. Projenin Bitiş Tarihi:” ve “C. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:” yer alacak.

Başvuru Dosyası Sekiz Bölümden Oluşacak

Yarışmaya iletilecek olan başvuru dosyalarının 8 bölümden oluşması gerekiyor. Birinci bölümde projenin tanıtımı, amaç ve hedefleri, kullanılacak yöntem ve beklenen kazanımlar gibi bilgilerin kısaca belirtileceği “Özet” kısmı yer alacak. “Giriş” başlıklı ikinci bölümde projenin üzerinde çalışacağı alan ve problem durumu belirtilecek. Bu bölümde, proje fikri ile KKTC ve dünyadaki temel yaklaşımla anlaşılır şekilde kısa bir özet yer alması bekleniyor. Üçüncü bölümde “Projenin Tanımı” yer alacak. Bu bölümde proje fikri tanımlanacak. Projeye yönelik çizelgeler, tablolar, kavramsal açıklamalar, proje fikrinin ortaya çıkmasında yararlanılan kaynaklara atıflar ve projenin “Yeşil Adımlar”a sağlayacağı çerçeve belirtilecek.

Dördüncü bölümde “Projenin Amacı ve Hedefleri” yer alacak. Bu bölümde proje ile elde edilmek istenen sonucun ne olduğu ve varılması planlanan ölçülebilir hedefler belirtilecek. “Projenin Yöntemi” başlıklı beşinci bölümde, projenin gerçekleştirilmesinde izlenecek yöntemler açıklanacak. “Projenin Kazanımları” başlıklı altıncı bölümde, proje sonucunda sağlanması beklenen faydalar yer alacak. “İş Planı” başlıklı yedinci bölümde, projenin başlangıcından bitişine kadar geçen sürede uygulanacak plan belirtilecek. “Kaynaklar” başlıklı sekizinci ve son bölümde ise projenin hazırlanmasında kullanılan kaynaklar yer alacak.

Yarışmada dereceye girenlere düzenlenecek olan bir törenle çeşitli ödüller takdim edilecek. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye DAÜ Tanıtım Ofisi’nin 630 23 23 numaralı telefonundan ulaşılabiliyor.

