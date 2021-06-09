DAÜ ile Limak Cyprus Deluxe Hotel Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), DAÜ Turizm Fakültesi ve Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turizmini geliştirmeyi amaçlayan protokol kapsamında, staj ve eğitim alanlarında iş birliği yapılacak. Protokolün imza töreni 8 Haziran 2021 Salı günü, saat 10:30’da, DAÜ Rektörlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Törene DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güven Ardahan, DAÜ Turizm Fakültesi Staj Koordinatörü Koral Karamanoğlu, Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim ve İnsan Kaynakları Müdürü Sabahattin Yıldız katıldı.

“Fakültenin Açılımlarına Destek Olacak”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Limak Cyprus Deluxe Hotel’e iş birliği için teşekkür ederek, imzalanan protokolün DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinin staj olanaklarının geliştirilmesinde ve geniş kapsamlı iş birliği yapma noktasında fakültenin açılımlarına destek olacağını belirtti. DAÜ Turizm Fakültesi’nin ShanghaiRanking listesinde 38. sırada yer alarak ve FIBAA tarafından ikinci kez tam akredite olarak çok büyük bir başarıya imza attığını vurgulayan Prof. Dr. Hocanın, “DAÜ uluslararası profiliyle, misyonu ve vizyonu ile bir devlet üniversitesi olarak KKTC’de önemli bir görev üstlenmiştir. Bir atılım içerisindedir. Kalitesiyle ve yaptığı uygulamalarla, örnek olma yükümlülüğü vardır. Bunu da eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında en iyi şekilde yapmaktadır. Yapmaya da devam edecektir” diye konuştu.

“İş Birliği Gelişerek Devam Ediyor”

Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim de konuşmasında otelin açıldığı günden bu yana DAÜ Turizm Fakültesi ile aralarında olan iş birliğinin sürekli gelişerek devam ettiğini ifade ederek, fakülte öğrencilerinin her zaman otelin önemli taşlarından bir tanesi olduğunu belirtti. Stajyer öğrencilere turizm ve otelcilik sektörünün içerisindeki operasyonun işleyişini tam anlamıyla öğrenmeleri ve pratiklerini arttırabilmeleri amacıyla her zaman tam destek verdiklerini vurgulayan Mülayim, stajyerleri sektör içinde vermiş oldukları eğitimlere de dahil ederek daha iyi yetişmelerini sağladıklarına dikkat çekti. KKTC turizm sektörünün Akdeniz bölgesindeki öncü turizm sektörlerinden biri olacağını ifade eden Mülayim, pandemi sürecinde sekteye uğrasa da sektörün son 15 yıldaki gelişiminin rahatlıkla görülebildiğinin altını çizdi. Mülayim, DAÜ ile iş birliğinin devamlı artarak gerek sektöre, gerekse de öğrencilere katkıda bulunacağını belirtti.

“Sektöre Eğitilmiş Eleman Kazandırıyoruz”

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuşmasında Limak Cyprus Deluxe Hotel ile iş birliği anlamında önemli bir adım attıklarını ifade ederek, üniversite ile sektör arasındaki iş birliğini farklı bir boyuta taşıdıklarına işaret etti. Türkiye’nin önemli ve uluslararası anlamda tanınan otel zincirlerinden biriyle iş birliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Kılıç, bu iş birliğinin öğrencilere uygulama anlamında fayda sağlayacağını ifade ederek, teoriyi pratikle birleştirmek ve sektöre eğitilmiş eleman kazandırma sorumluluğunu yerine getireceklerini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi’nin akademik alandaki başarılarının yadsınamaz bir gerçek olduğunu, turizm ve yükseköğretim sektörlerinin pandemiden etkilendiğini belirterek, bu anlamda üniversite ile sektörün karşılıklı desteğinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Kılıç, Limak Cyprus Deluxe Hotel yönetimine ve DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

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09/06/2021 15:15