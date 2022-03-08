DAÜ İle MAKAMER Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) arasında, bilişim ve teknoloji alanları ile kadın oranının düşük olduğu alanlarda lider kadınlar yetiştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında yapılan törende, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan iş birliği protokolüne imza koydu.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre törene, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer, Öğretim Görevlileri Yeşim Kapsıl Çırak ve Halide Sarıçizmeli, Kadın Araştırmaları Merkezi Araştırma Görevlisi Fatma Türüç ile MAKAMER Yönetim Kurulu Başkanı Sıdıka Özdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Sorumlusu Pelin Üretici ile Yönetim Kurulu Üyesi Zekiye Acar Aslanses katıldı.

DAÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Kadın Araştırmaları Merkezi ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nun MAKAMER’le birlikte katkı koyduğu protokol kapsamında, bilişim ve teknoloji alanları ile kadın oranının düşük olduğu alanlarda lider kadınlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

HOCANIN: “PROTOKOLÜN TÜM KADINLARA FAYDALI OLMASINI DİLERİM”

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün topluma fayda sağlayacak her türlü projede iş birliğine açık olduğunu belirtti. MAKAMER ile daha önce de başka alanlarda iş birliği yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Hocanın, bu prokotol ile bu iş birliğinin daha da gelişeceğini vurguladı.

DAÜ’de yönetici, akademisyen, personel ve öğrencilerde kadın – erkek oranlarının dengeli olduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, protokolün tüm kadınlara faydalı olmasını diledi.

ÖZDOĞAN

MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan da konuşmasında MAKAMER’in yaptığı güncel çalışmalardan bahsetti. Toplumsal cinsiyete bakış açısının toplumda kabulünün sağlanması için bu konuların bir devlet politikası olarak eğitimin tüm kademelerinde gençlere ve çocuklara küçük yaşlardan öğretilmesi gerektiğini söyledi. Bu projenin dernek için çok önemli olduğunu kaydeden Özdoğan, protokolün kadınların geleceğin meslekleri olan teknik mesleklere yönlendirilmeleri, teşvik edilmeleri ve yüreklendirilmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti. DAÜ’ye iş birliği ve katkılarından dolayı teşekkür eden Özdoğan, bu projenin sonunda yüzü gülen pek çok kadının mezun olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan iş birliği protokolüne imza koydu.

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08/03/2022 12:58