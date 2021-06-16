DAÜ ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, protokole, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ile Mesleki Teknik Öğretim Daire Müdürü Gülşen Hocanın imza koydu. Söz konusu protokol ile DAÜ ile İskele ve Gazimağusa bölgesi meslek liseleri arasında karşılıklı iş birliği yapmak, kurumlar arası bağları ve iletişimi geliştirerek eğitime fayda sağlamak amaçlanıyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın da katıldığı imza töreni, bugün DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirildi. İmza töreninde DAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Gazimağusa Meslek Lisesi Müdürü Redif Güvensoy, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Kağan Tokgöz ile Gazimağusa Ticaret Lisesi Müdürü Savaş Moralı hazır bulundu.

Prof. Dr. Hocanın, yaptığı konuşmada, çok önemli bir iş birliği için bir araya gelindiğini belirterek, DAÜ’nün mesleki teknik eğitime her zaman önem veren bir üniversite olduğunu aktardı. DAÜ’nün mesleki teknik eğitim konularında ön lisans ve lisans programları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün her zaman desteğe hazır olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hocanın, böylesi anlamlı bir iş birliğinde bulunmaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Mesleki Teknik Öğretim Daire Müdürü Gülşen Hocanın da, DAÜ’nün mesleki eğitime verdiği önemin her platformda ortaya çıktığını belirterek, DAÜ ile çok daha sistemli bir iş birliği içerisinde olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.

Daire olarak birçok projeye imza attıklarını vurgulayan Hocanın, akademik ve teknik konularda duyulan desteğin DAÜ ile imzalanan iş birliği protokolü ile ortadan kalkacağına inandığını vurguladı. DAÜ ile iş birliği içerisinde olmanın gurur verici olduğunun altını çizen Hocanın, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

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16/06/2021 16:51