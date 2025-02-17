DAÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Felsefe Grubu Öğretmenliği Sertifika Programına İlişkin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Felsefe Grubu Öğretmenliği Sertifika Programı”na ilişkin iş birliği protokolü imzandı. 17 Şubat 2025 Pazartesi günü, saat 09:30’da DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ imza koydu.

Söz konusu imza töreninde DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Dekan Yardımcısı ve Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Nilay Hasipoğlu, Dekan Yardımcısı ve Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatoş Erozan, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Perkan Zeki ile Talim ve Terbiye Kurul Üyesi Yonca Karaca hazır bulundu.

İmzalanan iş birliği protokolü ile KKTC uyruklu öğrencilere yönelik olan Felsefe Grubu Öğretmenliği Sertifika Programı’nın düzeyi, öğrenci girişi, müfredatı, sınav ve değerlendirmesi, mezuniyet şartları, gibi konuların düzenlenmesi amaçlanıyor.

KKTC’de Bir İlk

İş birliği imza töreninde konuşan Prof. Dr. Pehlivan, Felsefe Grubu Öğretmenliği Sertifika Programı için bir araya gelindiğini belirterek, söz konusu programın DAÜ’nün öncülüğünde KKTC’de açılacak olan ilk program olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Pehlivan, programın eğitim sistemine hayırlı olmasını temenni etti.

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ ise söz konusu sertifika programının KKTC’de bir ilk olduğunu belirterek programın DAÜ’nün katkıları ile açılacak olduğunu vurguladı. Felsefe Grubu Öğretmenliği yapabilmek için gerekli olan kriterlerin karşılanmasında söz konusu programın önemine değinen Aktuğ, öğretmen olarak atanabilmek için gerekli olan tüm kriterlerin söz konusu program ile giderildiğini vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, DAÜ olarak devlet kurumları ile iş birliği içerinde çalışarak ülkeye katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, Felsefe Grubu Öğretmenliği Sertifika Programı’nın eğitim dünyasına büyük katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Bu tarz iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni eden Prof. Dr. Kılıç, iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diledi. Protokol sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ’a desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.