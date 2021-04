DAÜ ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan Ortak Çalıştay

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi iş birliğinde düzenlenen; sorunlar, fırsatlar, tehditler konu başlıklı “Okullarımızda Okuma Kültürü Çalıştayı”, 19-20 Nisan 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak yapıldı. 212 kişinin katıldığı çalıştayda, akademisyenler, öğretmenler, yazarlar ve öğrenciler, KKTC’de okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik sorunlar ve çözüm önerilerini tartıştı.

Çalıştayın açılış konuşmaları, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından gerçekleştirildi. Ardından Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Sever, “Okuma Kültürünün Geliştirilmesi ve PISA Sonuçları” hakkındaki konuşması ile Türkiye’de ve dünyada okuma kültürü üzerine yapılan çalışmalardan bahsederek, konunun ülkemiz için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Sever, Organisation for Economic Co-operation and Development – İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı’nın (OECD), her üç yılda bir 15 yaş grubu öğrencileri üzerine yaptığı uluslararası PISA sınavının, okuma alanındaki Türkiye puanları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştayın ikinci günü Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Seçkin Aydın’ın “Pandemi Döneminde Okuma Kültür” başlıklı sunumuyla başladı. Her iki günde de konuşmaların ardından DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan moderatörlüğünde İlkokul Çalışma Grubu; Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ moderatörlüğünde Ortaokul Çalışma Grubu; Talim ve Terbiye Dairesi Kurul Üyesi Salih Sarpten moderatörlüğünde ise Lise Çalışma Grubu olmak üzere üç farklı çalışma grubu oturumları gerçekleştirildi. Çalıştay ile ilgili sonuç raporunun önümüzdeki günlerde yayınlanacağı bildirildi.

23/04/2021 12:07