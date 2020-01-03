DAÜ ile Rüstem Kitabevi İş Birliğiyle Günay Güzelgün’ün Desen Sergisi Açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Rüstem Kitabevi iş birliğinde Güney Güzelgün’ün 140’a yakın desen çalışmasının yer alacağı sergi düzenleniyor.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Ocak Pazartesi saat 18.30’da Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde açılacak sergi, 31 Ocak’a kadar pazar günleri hariç 10.00-19.00 arasında ziyarete açık olacak.

Konuya ilişkin DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya tarafından yapılan açıklamada, gizlide kalan değerlerin açığa çıkarılması ve sanat tarihine not düşülmesi için çalışıldığını, bu kapsamda hiç kişisel sergi açmamış olan Lurucinalı Günay Güzelgün’ün üç farklı sergisi için çalışıldığını belirti.

03/01/2020 16:19