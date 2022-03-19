DAÜ ile Sanatçı Rüya Taner Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Rüya Taner arasında akademik, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmek üzere iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Sanatçı Rüya Taner imza koydu. 18 Mart 2022 Cuma günü, saat 14:00’de, DAÜ Rektörlük Toplantı Odası’nda gerçekleştirilen söz konusu imza töreninde DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Çetin Aydar da hazır bulundu.

İmzalanan söz konusu iş birliği protokolü ile Üniversite ile sanatçı arasında akademik, kültürel ve sanatsal olarak yapılması planlanan iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak ve tarafların ortak mutabakatı ile düzenlenecek olan akademik, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını sağlamak amaçlanıyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın gerçekleştirdiği konuşmasında imzalanan iş birliği protokolünden dolayı son derece memnun olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Hocanın, ülkemizi uluslararası başarıları ile gururlandıran bir sanatçı ile DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün iş birliği içerisinde olacak olmasının sanatseverlere çok önemli katkıları olacağına inandığını vurguladı. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ için iş birliklerinin son derece önemli olduğunu belirttiği açıklamasında DAÜ’nün hem eğitim, hem bilim hem de topluma hizmet alanlarında görevlerini yerine getirdiğini sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de desteklemeye çalıştığını vurguladı. Söz konusu iş birliğinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Prof. Dr. Hocanın, müzik alanında önemli atılımların arifesinde olduklarının altını çizdi. Uluslararası boyutta yapılacak çalışmalara DAÜ’nün her zaman destek vermeye hazır olduğunu aktaran Prof. Dr. Hocanın, nitelikli çalışmaları ve sanat alanında nadir yetişen insan kaynağını desteklemenin ve üniversitenin paydaşları ile buluşturmanın önemli olduğunu vurguladı.

İş birliği protokolü sırasında konuşan Rüya Taner, bugün kendisi için çok özel bir gün olduğunu belirterek DAÜ gibi ülkede yer etmiş bir üniversitenin çalışmalarına destek verecek olmasından mutlu olduğunu vurguladı. Söz konusu iş birliği ile üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını ifade eden Taner, birlikte güzel projeler gerçekleştireceklerine inandığını aktardı.

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19/03/2022 09:27