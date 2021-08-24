DAÜ ile sanatçı Turgay Hilmi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıslı Türk Sanatçı Turgay Hilmi arasında akademik, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmek üzere iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, protokole bugün saat 11.00’deki imza töreninde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Sanatçı Turgay Hilmi imza koydu.

İmzalanan iş birliği protokolüyle DAÜ ile Hilmi arasında, akademik, kültürel ve sanatsal olarak yapılması planlanan iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak ve tarafların ortak mutabakatı ile düzenlenecek akademik, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını sağlamak amaçlanıyor.

HOCANIN

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, imzalanan iş birliği protokolünden dolayı son derece memnun olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak üç ana görevi olan eğitim - öğretim, araştırma ve topluma hizmet konularında üzerine düşeni yapmaya çalıştığını belirterek topluma hizmet bağlamında kültürel ve sanatsal etkinliklerin planlanması adına birçok çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.

Yapılan çalışmaları en üst seviyede yapmaya özen gösterdiklerini kaydeden Prof. Dr. Hocanın, bugün imzalanan protokolle genel bir anlayış birliğinin sağlandığını aktardı. Protokolün hayırlı olmasını temenni eden Prof. Dr. Hocanın, topluma mal olan sanatçılarla kendi yeteneklerini yansıtabilmeleri ve toplumla buluşmaları için katkıya koymaya DAÜ olarak hazır olduklarının altını çizdi.

ÖZCENK

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Turgay Hilmi gibi sanatçıların kolay yetişmediğini belirtti. Turgay Hilmi’nin Almanya’da yürüttüğü sanatsal çalışmaları yakından takip ettiklerinin altını çizen Dr. Özcenk, kendisini övgü ile izlemekte olduklarını bildirdi. Dr. Özcenk, söz konusu iş birliği protokolünün hayırlı olmasını temenni etti.

HİLMİ

İş birliği protokolü sırasında konuşan Turgay Hilmi, “Kendimi bu kadar çabuk aile içinde gibi hissettiğim için onur duydum. 42 yıldan beridir Almanya’da yaşıyorum ve orada edindiğim tecrübelerimi DAÜ aracılığı ile hem üniversite öğrencilerine hem de topluma aktarabileceğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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24/08/2021 15:53