DAÜ İle Türk Hava Kurumu Üniversitesi Arasında Akademik ve Bilimsel İş Birliğine Yönelik Mutabakat Anlaşması İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THKÜ) arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında iş birliğini destekleyecek Mutabakat Anlaşması imzalandı. 14 Ekim 2024 Pazartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen söz konusu mutabakat anlaşmasına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile THKÜ Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er imza koydu. Protokol sırasında DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, THKÜ Diş İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Reza Aghazadeh ile DAÜ Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel hazır bulundu.

Prof. Dr. Er gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ’de bulunmaktan ve iş birliği yapacak olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, genç bir üniversite olarak DAÜ’nün birçok başarıya imza attığını vurguladı. DAÜ’nün başarılarında emeği geçen gelmiş geçmiş tüm yönetimlere, akademik ve idari personele tebriklerini ileten Prof. Dr. Er, elde edilen başarılarda hepsinin emeği olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Er, DAÜ ile yapılacak olan iş birliği ile THKÜ’nün daha da iyi noktalara geleceğine inandığını sözlerine ekledi. Protokol kapsamında iki üniversite arasında çeşitli alanlarda iş birliklerinin önünün açılacağını aktaran Prof. Dr. Er, adadaki en saygın ve en köklü eğitim kurumu olan DAÜ’yü her zaman takip ettiklerini ve başarıları ile gurur duyduklarını ifade etti. THKÜ’nün Atatürk tarafından “İstikbal Göklerdedir” sloganı ile kurulduğunu aktaran Prof. Dr. Er, THKÜ hakkında detaylı bilgiler verdi. Her iki üniversitenin güçlü yönlerini birleştirerek daha da güçleneceğini ifade eden Prof. Dr. Er, iş birliğinin her iki eğitim kurumu için de hayırlı olmasını temenni etti.

Prof. Dr. Kılıç, havacılık ve uzay bilimleri alanında kendini ispatlamış olan THKÜ ile iş birliği içerisinde bulunmaktan büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, DAÜ hakkında bilgiler verdi. DAÜ’nün devletini güçlendiren bir eğitim kurumu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kılıç, THKÜ ile imzalanacak olan iş birliği protokolü ile atılacak olan adımın gelişerek uluslararası alanlarda artarak devam edeceğine olan inancını vurguladı.

İmzalanan iş birliği protokolünün ardından Prof. Dr. Kılıç tarafından Prof. Dr. Er’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdimi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Er tarafından ise Prof. Dr. Kılıç’a hediye takdim edildi.







14/10/2024 16:53