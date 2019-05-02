“DAÜ İle Umutlara Ortak Ol” Kermesi Yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) çocuklar için geleneksel DAÜ kermesi düzenledi.

DAÜ çalışanlarının gönüllü katılımı ile gerçekle kermes, ‘DAÜ ile Umutlara Ortak Ol’ projesi kapsamında, bugün saat 10:00 – 13:00 saatleri arasında, Merkezi Derslik Binası (CL) önünde gerçekleştirildi.

Özlem Avcı Kermeste yaptığı konuşmada, “DAÜ’de yer alan tüm fakülte, müdürlük ve birimlerin katkılarıyla kurulan stantlarda ev yapımı çeşitli yiyecek ve içeceklerin satışı yapıldı. Kermesten elde edilecek olan gelir ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’nde bulunan çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılanacak. Proje ile üniversite ile toplumun iş birliği içerisinde sosyal dayanışma ve farkındalıkları artırması hedefleniyor. Söz konusu proje DAÜ’nün değerlere verdiği önemin de büyük bir göstergesini olarak örnek olmaktadır” dedi.

DAÜ Personel İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen “DAÜ İle Umutlara Ortak Ol” projesi her ay başka bir etkinlik düzenleyerek eğitim, sağlık, dezavantajlı gruplar ve çocuklar için fayda sağlıyor. (MHA)