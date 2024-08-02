DAÜ ile Warwick Üniversitesi Arasında Yürütülen Yüksek Lisans Programı Mezunu’ndan Gururlandıran Başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Programı 2021 yılı mezunu Zaid Zahi Mahasneh, DAÜ ve Warwick Üniversitesi arasında yürütülen iş birliği protokolü kapsamında, küresel Covid-19 pandemisinde de önemi ortaya çıkan bölgedeki tek Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. Mahasneh’in aldığı derslerdeki yüksek akademik başarısı dışında, “Yapay Zeka Araçlarının Bilişim Teknolojileri Çalışan Verimliliği Üzerindeki Etkisi: Orta Doğu'da Bir Örnek Olay” konusunda hazırladığı yüksek lisans tezi, İngiltere’deki merkez kampüs tarafından MSc derecesi ile ödüllendirildi. Sınırlı sayıda öğrenci kabulü olan bu programda, sanayi ve akademi iş birliğinde gerçek vaka analizleri üzerinden firmaların işletme yönetim sorunlarına çözüm bulunuyor.

DAÜ ve Warwick Üniversitesi arasında yürütülen iş birliği protokolü kapsamında 2011 yılından itibaren İşletme Mühendislik Yönetimi (Engineering Business Management) ile Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik (Supply Chain Management and Logistics) Yüksek Lisans Programları, DAÜ kampüsünde yürütülüyor. Hem Warwick Üniversitesi’nden hem de DAÜ’den öğretim üyelerinin iş birliğinde İngiltere merkez kampüste verilen eğitimle yüksek kalitede yüksek lisans eğitimi sunan programın yanı sıra, çift diploma programı kapsamında öğrenciler 5 fazla ders alarak her iki üniversiteden 2 yıl içerisinde iki yüksek lisans programından mezun olabiliyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ’nün bu zamana kadar başarıyla yürüttüğü akademik ve/veya yüksek öğretim alanlarındaki iş birliklerinin hem DAÜ hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tanıtımına ciddi katkılar sağladığını ifade etti. Warwick Üniversitesi gibi dünyada yüksek öğretim alanında sıralaması yüksek olan üniversitelerle ortak çalışmaların yapılmasına ve yeni iş birliklerin hayata geçirilmesine devam edileceğinin altını çizen Prof. Dr. Karatepe, öğrencimiz Zaid Zahi Mahasneh’i almış olduğu yüksek lisans derecesinden dolayı kutladı.

Warwick Üniverditesi ile yürütülen programlar hakkında detaylı bilgiye https://warwick.emu.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilir.