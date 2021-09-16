DAÜ İletişim Fakültesi, 6. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı hazırlıklarına başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İletişim Fakültesi çatısı altında 2006 yılında kurulan Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM), 25-26 Kasım 2021 tarihleri arasında çevrim içi düzenlenecek olan 6. İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı için hazırlıklara başladı.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan konferansın teması “Barış, Kesişimsellik ve Belirsizlikler” olarak belirlendi. Çok sayıda sunum ve bilimsel etkinliğin bir araya geleceği konferansta akademisyenler, bilim insanları, genç araştırmacılar ve yüksek lisans öğrencileri barış ve iletişimin kesişimiyle ilgili deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşabilecekler.

Konferansta, Covid-19 pandemisi ile ortaya çıkan son yenilikler, eğilim ve endişeler, karşılaşılan pratik zorluklar ile İletişim ve Medya Çalışmaları alanında ortaya çıkan çözümlerin sunulması ve tartışılması için araştırmacılara platform sağlaması hedefleniyor.

11 Temel Alanda Sunumlar Gerçekleşecek

İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde gerçekleştirilecek olan söz konusu konferansta Barış ve Savaş Barış Gazeteciliği, Barışı Görselleştirmek / Sanat Aracılığıyla Barış, Toplumsal Cinsiyet ve Kesişimsellik, Eşitlik, Farklılaşma ve Katılım, Çevre Krizi Küresel Isınma (Isıtma) ve İklim Değişimi İçin Barış, Irk ve Etnik Çalışmalar ve Barış, Halkla İlişkiler ve Barış İnşası, Sosyal Adalet ve Dijital Uçurum, İnsan Hareketlilikleri, Göç ve Yerinden Edilme, Eğitimde Barış – Barış İçin Eğitim olmak üzere toplam 11 temel alanda sunumlar gerçekleşecek.

Konferansın açılışında Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Sevda Alankuş ile Northumbria Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sierra Leone Bilgiye Erişim Hakkı Komisyonu Başkanı Dr. İbrahim Seaga Shaw davetli konuşmacı olarak sunum gerçekleştirecek.

Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre düzenlenecek olan söz konusu konferans, Kıbrıs gibi bölünmüş bir adada medya ve barış gazeteciliği alanlarında çok toplumlu ve çok disiplinli iş birliğinin yollarını aramayı amaçlıyor. Ayrıca, merkez tarafından iletişim eğitiminde, bölgede ve dünyada barışa katkıda bulunabilecek bir dizi etkinlik yapmak da hedefleniyor.

Kurulduğu tarihten itibaren merkez tarafından düzenlenen beş uluslararası konferans ile yüzlerce akademisyen, araştırmacı, gazeteci ve aktivist ağırlandığı belirtilen açıklamada bu yıl altıncısı düzenlenecek olan konferansa bölgeden ve dünyadan medya profesyonelleri akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ile aktivistlerden oluşan yoğun bir katılım olması beklendiği aktarıldı.

Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi, DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu (Eş Başkan), Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Türksoy (Eş Başkan), Dr. Vasvi Çiftçioğlu (Eş Başkan), Doç. Dr. Ülfet Kutoğlu Kuruç (Üye), Doç. Dr. Aysu Arsoy (Üye), Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan (Üye) ve Dr. Engin Aluç’tan (Üye) oluşuyor.

Ayrıca Merkez Yönetim Kurulu bu yıl ilk kez uluslararası bir danışma kurulu oluşturdu. Söz konusu kurul Prof. Dr. Sevda Alankuş, Prof. Dr. Süleyman İrvan, Prof. Nico Carpentier, Prof. Dr. Maria Hadjipavlou, Prof. Dr. Barış Çoban, Prof. Dr. Ahmet Sözen, Doç. Dr. Metin Ersoy, Doç. Dr. Rebecca Bryant, Magda Zenon ve Louzos Loukaidis’den oluşuyor.

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16/09/2021 15:00