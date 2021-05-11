DAÜ İletişim Fakültesi Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’ni Tanıttı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, yeni medya alanında verilecek olan “Altın Karga Yeni Medya Ödülleri (2020-2021)” ile ilgili basın toplantısı düzenledi. 11 Mayıs 2021 Salı günü, saat 11.30’da, DAÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Odası’nda gerçekleşen toplantıya; DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, projenin İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, projenin paydaşları Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Dış Basın Birliği ve BASIN-SEN yetkileri, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ile basın mensupları katıldı.

“Bir İlk”

Basın toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, projenin paydaşlarına ve katkı koyan herkese teşekkür etti. Doç. Dr. İşçioğlu, yeni medyanın gelişen teknoloji ile artık gündelik yaşamlarımızın her alanında yer aldığını belirterek, “Her yaş grubuna ve ilgi alanına hitap eden yeni medya, artık yalnızca profesyonel medya kuruluşlarının değil, aynı zamanda bu platformları gönüllü olarak kullanan içerik üreticilerinin de yön verebildiği bir mecra haline gelmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Altın Karga Yeni Medya Ödülleri, adamızda farklı mecralarda içerik üreten kişileri de kapsama özelliği taşıması bakımından bir ilk olacaktır” diye konuştu.

“Halk Oylaması Başladı”

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, konuşmasında DAÜ İletişim Fakültesi’nin vizyonu gereği iletişimin tüm alanlarında öncü olduğuna işaret ederek, “Böylesi bir dönemde yeni nesil dijital medyayı teşvik etmek, ödüllendirmek ve çevrim içi üretim ile üreticileri motive etmek, cesaretlendirmek için yola çıktık ve Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’ni organize etmeye karar verdik” şeklinde konuştu. Yarışmada tüm adaylara yeni bir deneyim yaşatmayı ve farklı alanlarda içerik üretimi yapan kişileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Prof. Dr. Çavuşoğlu, halk oylamasının 11 Mayıs – 7 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacağını ve oy vermek isteyenlerin www.altinkarga.org web sitesi ya da Kuzey Kıbrıs Turkcell BİP uygulamasında yer alan “Altın Karga” kanalından oylarını kullanabileceklerini açıkladı.

“Sponsor Olmaktan Mutluluk Duyuyoruz”

Yarışmanın İletişim Sponsoru olan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise böyle heyecanlı ve enerjik bir projede Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak İletişim Sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. DAÜ ile uzun yıllardır çok güzel iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Küçüközdemir, “Bugün de bu projeyi DAÜ ile birlikte yapıyor olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Adayların belirlenmesi sürecinde bizler de yer aldık ve adamızın ne kadar zengin içerik üreticilerine sahip olduğunu büyük bir keyifle gördük” dedi. Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell BİP uygulamasının adada 60 binin üzerinde kullanıcısı olduğuna dikkat çekerek, İletişim Sponsoru oldukları bu projenin başarılı olması ve kitlelere ulaşması için bütün kaynaklarını sonuna kadar kullanacaklarını vurguladı. Küçüközdemir, projenin adadaki üretim kalitesinin artmasına büyük bir fayda sağlayacağına yürekten inandığını ifade ederek, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

10 Kategoride Ödül Verilecek

Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nde 10 farklı kategoride ödül verilecek. Bu kategoriler, “En İyi Influencer”, “En İyi Çevrim İçi TV Programı”, “En İyi Çevrim İçi Blog Yazarı (Blogger)”, En İyi Sosyal Medya Fenomeni”, “En İyi Çevrim İçi Mizah Sayfası”, “En İyi Mobil Uygulama”, “En İyi Podcast (Ortam Akışı)”, “En İyi Çevrim İçi Video İçerik Üreticisi”, “En İyi Çevrim İçi Karakter ve “En İyi Gamer” olarak açıklandı.

“DAÜ İletişim Fakültesi Yeni Konularda Atılımlar Yapıyor”

Basın toplantısının ardından, DAÜ L’Apprenti Restaurant’ta öğle yemeği düzenlendi. Yemeğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yetkilileri, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları ile Bölüm Başkanları katıldı. Yemekte bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Hocanın, “DAÜ İletişim Fakültesi, üniversitemizin en önemli fakültelerinden birisidir. Dijital medya ile çağdaş ve yeni gelişmiş konular doğrultusunda atılımlar yapmaktadır. Altın Karga Yeni Medya Ödülleri, Kıbrıs Türk halkının eğilimlerini tespit edebileceğimiz ve Gazimağusa’nın simgesi karganın geleneksel bir hale gelmesi ile üniversitenin toplumla daha da bütünleşmesini sağlayacak bir çalışmadır. DAÜ’de çok değerli akademik ve yönetsel personel bulunmaktadır. Bu projeyi, yüksek potansiyeli harekete geçirmenin ilk adımlarından biri olarak görüyorum. İletişim Sponsorumuz Kuzey Kıbrıs Turkcell’e, paydaşlarımız Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, KKTC Dış Basın Birliği ve BASIN-SEN’e, projeye katkı koyan hocalarımıza çok teşekkür ediyor, oylamanın yoğun katılımlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bu habere tepkiniz:



11/05/2021 16:05