DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’ndan Yerli Pul Tasarımımıza Destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, 4 Kasım 2021’de KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi tarafından satışa çıkarılacak olan “2021 Eski Yerel Gazlı İçecekler” başlıklı pul serisinin hazırlanması için, araştırma ve tasarım konularında katkılarda bulundu. “2021 Eski Yerel Gazlı İçecekler” pul serisi, Devlet Basımevi’nde dijital baskı usulü ile 12’li tabakalar halinde filigranlı kağıda basılıyor. Pul serisi, satışa çıktığı tarihten itibaren bir yıl süre ile postada satışta olacak.

Kıbrıs Türk Toplumu’nda Gazlı İçeceklerin Tarihi

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, gazlı içeceklerimizin tarihine ilişkin bilgiler verdi. Kıbrıs Türk Toplumu’nda gazlı içeceklerin tarihinin II. Dünya Savaşı yıllarına uzandığını belirten Prof. Dr. Çavuşoğlu, “Bu dönemde Lefke kasabasında Hüseyin Kutrafalı (Şener), kendi adıyla Hussein Koutrafali LEFKA olarak bilyeli şişelerde gazoz üretimine başlar. Hemen savaş sonrası dönemde Lefkoşa’da RÜSTEM (Kemal Rüstem), Limasol’da ise BERBEROĞLU (Mustafa Berberoğlu) gazozları üretime geçer.

Sonrasında, 1950’li yılların hemen başlarında Lefke, (Xero) Gemikonağı’nda Tevfik Fikret’in FİKRET; Limasol, Evdim’de Erdem Oskar’ın BAHAR; Mağusa’da ise Ramiz Manyera, Ali Eyüp (Eyüpoğlu), Nebil Nami (Eczacı) ve Erdoğan Sinek ortaklığında TAKSİM kola ve gazozları üretilmeye başlar. 1950’li yılların sonu, 1960’lı yılların hemen başlarında Limasol’da Mazhar Hasan (Kunter) ve Ahmet Mümtaz (Soyer) FERAH serinletici içeceklerini; Baf’ta Zehra Oğuz (Kanatlı) ZEHRA OĞUZ KASABA BAF gazozlarını; Lefkoşa’da Ramiz Manyera BEL-KOLA’yı, Ali Eyüp de Mağusa’da SÜPER KOLA’yı üretmeye başladı. Hemen bunların ardından, 1960’lı yılların ortalarına doğru Limasol’da Mustafa Osman da MOL (Mustafa Osman Limasol) içeceğinin üretimine başladı” diye konuştu.

Yalnızca Süper Kola Üretime Devam Ediyor

1970’li yılların sonunda Lefkoşa’da Özgün Kutalmış’ın, SENFA markasıyla ürettiği gazozu yeni bir marka olarak ortaya çıkardığını anlatan Prof. Dr. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “1980’li yıllarda birkaç marka kalan Kıbrıs Türk yerli gazoz üretimi, 1990’lara gelindiğinde yerli gazozlar; sektörde en deneyimli sayılan Ramiz Manyera’nın büyük atılımla ve ilk kez teneke ambalajla büyük sükse yaratan BİXİ COLA’sı dahil, artık iyice ağırlığını hissettiren global gazoz markalarının orantısız gücüne dayanamayarak ortadan kaybolmaya başlar. Bugün yalnızca Ali Eyüp’ün Mağusa’da kurduğu SÜPER KOLA, üçüncü kuşak aile temsilcileri yönetiminde üretime devam etmektedir.”

Bu habere tepkiniz:



02/11/2021 14:14