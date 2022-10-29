DAÜ İletişim Fakültesi Doktora Öğrencisi Yasin Alp Çevik Fotoğraf Yarışmasında Birincilik Ödülüne Layık Görüldü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Doktora Programı öğrencisi Yasin Alp Çevik, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından düzenlenen “Kadın Ticaretini Gör” temalı fotoğraf yarışmasında “Yansıma” adlı fotoğrafıyla birincilik ödülüne layık görüldü. Avrupa Birliği İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında KAYAD tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, “Görmezden Gelme” projesi bağlamında 104 fotoğraf arasından seçilen 22 eserden oluşan sergi ziyaretçilere açıldı. İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde, başarılı fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Yarışmada ikincilik ödülünün sahibi “Bir Umut” isimli fotoğrafıyla DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Teknisyeni Cem Cengiz olurken, üçüncülük ödülüne ise “Bir Yolun Sonundayım Sessizce Tükenerek” adlı fotoğrafıyla Alev Emre Gülsev layık görüldü. Mehmet Gökyiğit, Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Meral Akıncı ve Ali İhsan Bayar’dan oluşan jüri heyetinin değerlendirmesi sonucunda ödüllendirilen katılımcılar arasında jüri özel ödülünü “Hope” isimli fotoğrafıyla Ayşe Kocaismail kazanırken, mansiyon ödüllerinin sahipleri ise “Hayal” adlı fotoğrafıyla Erkan Çelikeri ve “İzahi” isimli fotoğrafıyla Gülen Gül Coşkun oldu.

“En Büyük İnsan Hakkı İhlallerinden Biri”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren KAYAD Başkanı Meral Akıncı, dünyanın en büyük insan hakkı ihlallerinden birini oluşturan insan ticareti ve bu bağlamda da kadın ticaretine dikkat çekti. KAYAD olarak bu alanda yaptıkları çalışmalara değinen Akıncı, sivil toplumun toplumsal dönüşümü sağlamaya yönelik olan potansiyelinin önemini vurguladı. Akıncı, “Görmezden Gelme” projeleriyle hak ihlallerini görünür kılmak adına çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, “Biliyoruz ki dönüşüm sağlamak için öncelikle sorunu görmemiz ve doğru anlamamız gerekmektedir. Yıllar önce ev içi şiddete karşı yapmış olduğumuz gibi, kadın ticaretiyle mücadelede de sorunların görmezden gelinmemesi elzemdir” dedi. Akıncı ayrıca, kadın ticaretinin modern kölelik olduğunu da vurgu yaptı.

“Görmek Akıl Ve Yürek Gerektiriyor”

Dereceye giren fotoğraflara yönelik hazırlanan video gösterimlerinin de yapıldığı organizasyonda ödül sahipleri de duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. “Kadın Ticaretini Gör” fotoğraf yarışmasının birincisi DAÜ İletişim Fakültesi Doktora Programı Öğrencisi Yasin Alp Çevik ise, söz konusu fotoğraf sergisinin yalnızca bakılmanın ötesinde farkındalık oluşturma potansiyeline dikkat çekti. Çevik, “Bakıp değil, gördüğümüz bir sergi olmasını diliyorum. Çünkü bakmak bir göz hareketi, görmek ise akıl ve yürek gerektiriyor. Aklımızı ve yüreğimizi koyduğumuz bir sergi olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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29/10/2022 14:44