DAÜ İletişim Fakültesi Farklı ve Sürekli Yenilenen Eğitim Anlayışıyla Yeni Öğretim Yılına Hazır

Kurulduğu günden bugüne dünyanın dört bir yanına nitelikli mezunlar veren Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, uzman eğitim kadrosunu genişleterek verdiği kaliteli eğitimi daha da geliştirmeye ve diğer iletişim fakültelerinden farkını sürekli yenilenen eğitim anlayışıyla ortaya koymaya devam ediyor. Peki, DAÜ İletişim Fakültesi’nin diğer iletişim fakültelerinden farkı ne? Öncelikle fakültenin Uluslararası İletişim Tasarımı Kurumu Ico-D, Sanat – Tasarım Eğitim ve Araştırma Kurumu CUMULUS, Avrupa Halkla İlişkiler Eğitim ve Araştırma Kurumu EUPRERA, Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Kurumu IAMCR ile Avrupa İletişim Araştırmaları Eğitim Kurumu ECREA gibi iletişim alanında dünyanın önde gelen uluslararası kurumlara üyelikleri bulunuyor. DAÜ İletişim Fakültesi’nin öğrencilerini diğerlerine göre ayrıcalıklı kılan bir diğer husus ise yapmış olduğu uluslararası iş birlikleri. DAÜ İletişim Fakültesi’nin Polonya Silesia Üniversitesi, Belçika Gent Kraliyet Sanat Akademisi, İran Vije İletişim Tasarımı Akademisi, Çin Dalian Politeknik Üniversitesi, ABD’de Purdue University, University of Wisconsin, Abilene Christian University, Kosova’da Priştina Üniversitesi ile Rusya, Fransa, İtalya, Romanya, Bosna, Hindistan, Mısır, Bulgaristan ve Meksika gibi pek çok ülke üniversitesi ile iş birliği anlaşmaları bulunuyor.

Dünyanın En Ünlü İsimlerinden Öğrenme Fırsatı

DAÜ İletişim Fakültesi, her yıl güncellenen laboratuvarları ve stüdyoları ile öğrencilerine benzersiz bir eğitim fırsatı sunuyor. Öğrenciler alanlarında kullanılan son teknolojiyi yalnızca burada öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda bunu alanda dünyanın en iyilerinden öğrenme şansı buluyor. DAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri; Apple logosunun yaratıcısı, ABD reklam endüstrisinde 30 yılı aşkın bir süredir en etkin isimler arasında yer alan grafik tasarımcı Rob Janoff; PRADA, BVLGARI, Knoll, Swatch, Barilla, United Colors of Benetton ve nice dünya devi markanın tasarımlarını gerçekleştiren ünlü İtalyan grafik tasarımcı Ginette Caron, Paris merkezli HM Studio Direktörü ve “Poster for Tomorrow” Koordinatörü dünyaca ünlü tasarımcı Dr. Herve Matine, The Amazing Spider-Man (2012) Senior Look Development/Lighting Lead, Green Lantern (2011) Lighting and Compositing Sequence Lead, Oscar ödüllü Suicide Squad (2016) Senior Look Development/Lighting Lead görevleriyle dünyada isim yapmış ünlü Türk Film Yapımcısı ve Besteci Coşku Turhan, Kuzey Kıbrıs’ın yetiştirdiği en ünlü moda fotoğrafçısı ve çalışmalarıyla dünyada ses getiren Hasan Hüseyin gibi isimlerle buluşma ve alanı onlardan öğrenme fırsatına sahip.

Pratik ve Staj İmkanları

DAÜ İletişim Fakültesi bünyesinde aynı zamanda Multimedya Sınıfları, Fotoğraf ve Video Laboratuvarları, TV Program Stüdyoları (Kurgu ve Editing), Canlı Yayın Arabaları, Radyo Stüdyoları, Ses Tasarım Stüdyosu, Hareket Yakalama Stüdyosu ile Animasyon ve Oyun Tasarımı Stüdyoları da yer alıyor. DAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri, son teknolojiyle donatılmış bu laboratuvar ve stüdyolarda eğitim görürken, aynı zamanda fakültenin medya örgütleri, sağlık örgütleri ve bakanlıklarla birlikte düzenlediği yarışmalarda, projelerde, seminerlerde de yer alma ve aynı zamanda sektör ve sektör profesyonelleriyle staj yapma imkanlarına da sahip.

DAÜ İletişim Fakültesi’nde öğrenciler için oluşturulan Medya Takip Merkezi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Proje Merkezi ile Tasarım Merkezi bulunuyor. Medya Takip Merkezi’nde öğrenciler özellikle Kıbrıs Türk gazetelerini ve televizyonlarını takip ediyor. Ayrıca, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri tarafından yürütülen Genesis IMC ajansı, öğrencilerin alanlarında pratik yapmalarına olanak sağlıyor. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren DAÜ TV ile Radyo Doğu Akdeniz, İletişim Fakültesi öğrencilerinin yoğun biçimde katkı koyduğu yayın kuruluşları olarak ön plana çıkıyor. DAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri bu yayın kuruluşlarında, kendileri için gerekli olan yayıncılık deneyimlerini edinme imkanına sahip oluyor. Öğrenciler tarafından hazırlanan Gündem Gazetesi ile GündemNet isimli internet gazetesi de gazetecilik alanında kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilere bu alanda olanaklar sunuyor.

Zengin Programlar

Eğitim öğretim hayatına 1997-1998 Akademik Yılı’nda başlayan DAÜ İletişim Fakültesi; bünyesinde Sinema ve Televizyon Bölümü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ile Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nü bulunduruyor. Geleceğin iletişim uzmanları; Dijital Oyun Tasarımı, Gazetecilik (Türkçe), Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe), Radyo, Televizyon ve Sinema, Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe), Yeni Medya ve İletişim, Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) lisans programlarını tercih edebiliyor. Fakülte bünyesinde lisansüstü eğitim olanakları da yer alıyor. Dijital Medya ve Film, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Medya Çalışmaları yüksek lisans programları ve İletişim doktora programı, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni öğrencilerini bekliyor.

“Diğerlerinden Farklı Eğitim Anlayışımızla Sürekli Yenileniyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Yeni Medya’nın DAÜ İletişim Fakültesi’nde yer alan bir programın ismi olmasından çok, tüm programlara yaydıkları bir eğitim anlayışı olduğuna vurgu yaptı. Mesleklerin, alanların ve medya alanlarının değişmekte olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çavuşoğlu, “Aslında dünya yeni bir yere dönüşüyor, evriliyor. İşte biz de bu bilinç ve anlayışla sürekli yenileniyoruz. Dersler her yerde üç aşağı beş yukarı benzer ya da aynı. Eğitim kurumu artık kuru kuruya yalnızca derslerden ibaret değil. Gümbür gümbür gelen bir Z kuşağı var… İlgilerini çeken bir alanda sınır tanımadan büyük bir motivasyon ve ekip ruhuyla sürekli içerik üretiyorlar. Evet bilgi ve bilgiye ulaşma yollarının öğretimi önemli. Bunu biz de önemsiyoruz. Bilgiyi yenilemek, birlikte çalışmanın yollarını, ortamını hazırlamak temel hedeflerimizdir. Derslerimizde üretimi öne çıkararak projeler, yarışmalar, festivaller, konsept sergiler ve gösteriler üzerinden bireyselin yanında ekip çalışmalarını özendiriyoruz. Katılımcıyız ki bu da bizleri yerelden ulusal ve uluslararası düzeye, ödüllere ve kabule taşıyor. Gelecek için güven ve iş birliği getiriyor. Farklı programlar, alanlardan, fakülte veya ülkelerden hem öğrenci, hem de öğretim üyelerini bir araya getiren projeleri gündemimize alıyoruz ki burada herkes birbirini besliyor ve tamamlıyor.

Artık işyeri yalnızca bir kurum veya ofis değil. Kafalarımız ve beyinlere dönüşmüş durumda ve bir grup farklı kafanın iş birliğinde oluşan ortak proje grupları dünyanın her yerine ulaşıp iş yapabiliyor. Küreselleşmenin hız kazandığı ve bilgiye duyulan ihtiyacın arttığı günümüzde iletişim ve medya sektörleri giderek daha önemli hale geliyor. Önümüzdeki on yıl içerisinde bu sektörlerde çalışacak yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç daha da artacak. Eğitimini iletişim alanında sürdürmeyi hedefleyen öğrencilerimize, DAÜ İletişim Fakültesi’nin göz önünde tutmaları gereken iyi bir seçenek olduğunu belirtmek istiyorum. Ne aradığını bilenler, tercihte yanılmazlar!” diye konuştu.

04/08/2022 11:20