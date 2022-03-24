DAÜ İletişim Fakültesi Limasol Bankası’nı Ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, öğrencilerine yönelik yaptığı etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek öğrencilerine ikonik markalar yaratma süreçleri ile ilgili atölye çalışması gerçekleştirdi.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı tarafından öğrencilere “İkonik Markalar ve İkon Yaratma Süreçleri” ile Limasol Türk Kooperatif Bankası ikonu Lim ve Lima başlıklı sunum ve atölye çalışması gerçekleştirildi. Söz konusu etkinliğe Kurumsal İletişim Müdürlüğü çalışanları Ceylan Çınarlılı ve Adem Kavaz da katıldı.

Sunum ve atölye çalışmasında, önce reklamlarda ve marka sembollerinde yaratıcılığın öneminden bahseden İpek Halim Taşkapılı, daha sonra ise nasıl yaratıcı ikonlar tasarlanacağı, ikon kullanımının avantajları hakkında markalardan örnekler göstererek detaylı bilgilere yer verdi. İngilizce ve Türkçe olarak iki farklı oturumda gerçekleştirilen sunum ve atölye çalışmasında, Kıbrıs’ın en köklü bankası olan Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın Lim ve Lima isimli ikonların tasarlanma aşamalarına da detaylı olarak yer verildi. Marka ikonlarının nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Taşkapılı, enerjisi ile de öğrencilerin dikkatlerini çekti. Sunum sonrasında öğrenciler, öğretilen bilgileri pekiştirme fırsatı buldular ve yapılan atölye çalışmasında kendi ikonlarını tasarladılar.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya, Limasol Bankası Kurumsal İletişim Birimi ekibini Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ve daha sonraki etkinliklerde yine iş birliği içinde olmak istediklerini belirtti. Etkinlik sonunda Prof. Dr. Kaya ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman tarafından Taşkapılı’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

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24/03/2022 12:38