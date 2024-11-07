DAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri TAK’ı ziyaret etti

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07/11/2024

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DAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri TAK’ı ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy  ve Araştırma Görevlisi Emre Sugel ile birlikte TAK’ı ziyaret eden öğrenciler, TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı ile görüştü ve Ajans faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Gürdallı, öğrencilerin gazetecilik ve medyada yaşanan değişme ilişkin öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

07/11/2024 14:01
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TAGS: DAÜ, İletişim Fakültesi
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