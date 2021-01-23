DAÜ İletişim Fakültesi Yetkilileri Amcaoğlu’na Othello Bienali Hakkında Bilgi Verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunarak fakültenin hazırlıklarını sürdürdüğü Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali hakkında bilgi verdi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan da yer aldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali’ne gereken desteği vereceklerini dile getirerek, üniversitelerin sanatla iç içe olmalarının önemine vurgu yaptı.

Amcaoğlu ayrıca, farklı projelere de desteklerinin her zaman olacağını ve iş birliklerinin devam edeceğini söyledi.

DAÜ İletişim Fakültesi Dektanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bienale destek vermesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Çavuşoğlu ayrıca, yeni projeleri ile ilgili de Amcaoğlu’na bilgiler verdi.

OTHELLO ULUSLARARASI HAREKETLİ SANAT BİENALİ

Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali, DAÜ İletişim Fakültesi tarafından organize edilip, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından finansal olarak destekleniyor.

İsmini Shakespeare’in ünlü oyununda söz edilen Gazimağusa kentindeki Othello Kalesi’nden alan bienal, kentin kültür-sanatla olan ilişkisini simgeleyip ve vurguluyor.

Üniversitelerin kültür, sanat ve yaratıcılığı desteklemesinin önemli rollerinden biri olduğunun farkındalığı ile bienalin ana motivasyonu, gerek ulusal gerekse uluslararası, hem sanatçı olma yolundaki tasarım ve film öğrencilerini, hem de genç sanatçılara hareketli sanatı kullanarak kendi düşüncelerini yansıtmaya teşvik ederek uluslararası bir platformda bir araya getirip, düşünce ve birikimlerin paylaşılabildiği üretken ve motive edici bir ortam hazırlamayı amaçlamak olarak açıklandı.

Temel amacın, hareketli sanatlarla özgün fikirler üretebilecek, farklı bakış açılarıyla alana katkıda bulunabilecek sinema ve görsel iletişim tasarımı öğrencilerinin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine yardımcı olmak, kısa film yapımcılığının uluslararası alanda gelişmesine katkıda bulunmak ve kısa filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak olduğu kaydedildi.

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23/01/2021 11:27