DAÜ İletişim Fakültesi’nden 34. Genç İletişimciler Yarışması’nda Yeni Bir Başarı Daha

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü mezunu Melisa Santürk, “Ekolojik Yankılar” isimli internet sitesi ile 34. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda finalist oldu. Melisa Santürk’ün mezuniyet projesi kapsamında hazırlamış olduğu “Ekolojik Yankılar” isimli internet sitesi, webcast, podcast, video haber ve video röportajların yanı sıra, infografik sunumlarla beslenen istatistiki araştırmaları da ön plana çıkaran, kapsamlı bir çevre haberciliği örneği sunuyor. Farklı kategorilerdeki 59 finalistin derecelerinin açıklanacağı yarışmanın ödül töreni ise 16 Aralık 2024 tarihinde Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nde yapılacak.

Bir önceki Genç İletişimciler Yarışması’nda editörlüğünü üstlendiği CMC Maden Atıkları Belgeseli ile Sadık Kayrakçı’yla ikincilik ödülünü kazanan Santürk, çevre haberciliği alanındaki üretimlerine “Ekolojik Yankılar” internet sitesi ile yeni bir ödül eklemeyi hedefliyor.

Santürk: “Bu Başarı, Eğitim Hayatım Boyunca Öğrendiklerimin Bir Ürünü”

34. TGC Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda finalist olmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Santürk, "Ekolojik Yankılar" adlı web sitesiyle yapmış olduğu çevre gazeteciliğinin önemine değindi. Halihazırda günümüzde ve gelecekte ise daha büyük sorunlara yol açacak olan ekolojik problemlerin büyük bir hassasiyet ile farkındalık yaratmak hedefiyle ele alınmasının elzem olduğunu belirtti.

Elde etmiş olduğu başarıda DAÜ İletişim Fakültesi’nden almış olduğu eğitimin büyük katkısının olduğuna vurgu yapan Santürk, “Bu başarı, dört yıllık eğitim hayatım boyunca aldığım derslerin, edindiğim tecrübelerin ve saygıdeğer hocalarımın verdiği ilhamın somut bir yansımasıdır. Projemin bu önemli yarışmada finalist olması, sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda aldığım eğitimin kalitesini ve öğretim kadromuzun yol gösterici ışığını ortaya koymaktadır.” dedi.

Böylesi prestijli yarışmalarda kazanmış olduğu başarıların gelecekte yapacağı çalışmalar için de büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Santürk, “Bu süreçte bana destek olan, bilgi ve deneyimlerini cömertçe paylaşan kıymetli hocalarıma en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gelecekte daha da iyisini yapmak için ise şimdiden sabırsızlanıyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Prof. Dr. Ersoy: “Öğrencilerimizin Başarısıyla Gurur Duyuyoruz”

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son yıllarda yeni medya ve gazetecilik alanında yarışmalarda elde ettikleri başarının önemine vurgu yaparak, öğrencilerin fakültede aldıkları kaliteli teorik ve mesleki eğitimlerinin meyvelerini toplamaya başladığını ifade etti. Öğrencileri gerek yarışmalara gerek ise mesleki yaşama hazırlayan tüm öğretim üyelerine teşekkür eden Prof. Dr. Ersoy, özelde Melisa Santürk’ün genelde ise öğrencilerin başarısıyla gurur duyduklarını kaydetti. Bu tür başarıların sürdürülebilir olması için öğrencilere her türlü desteği vereceklerin altını çizen Prof. Dr. Ersoy, prestijli yarışmaların jüri üyeleri tarafından takdir edilmesinin önemine dikkat çekti.