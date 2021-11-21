DAÜ İletişim Fakültesi’nden 'Kan Ver, Bir Hayat Kurtar' Etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altındaki sosyal sorumluluk projelerine, bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde “Kan Ver, Bir Hayat Kurtar” sloganıyla düzenlenen etkinlik, ilk gün DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, ikinci ve üçüncü gün ise Atatürk Meydanı’nda gerçekleşti.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve kan bağışının ülkemizde ne kadar önemli olduğunun bilincinde hareket eden DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Genesis Ajans, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi. Sağlık ekipleri ile kan alım işleminin steril bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için kampüse gelen kan bağışı otobüsü bir çok duyarlı kişinin kolayca kan vermesine imkan sağladı.

Yoğun ilgi gören ve üç gün süren kan bağışı etkinliğinde, ilk gün 25, ikinci gün 49 ve üçüncü gün ise 42 ünite olmak üzere toplamda 116 ünite kan bağışı toplandı. DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya hayatı önem taşıyan etkinliğin önümüzdeki bahar döneminde tekrarlanacağı bilgisi verdi. Etkinlik sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı, 116 kişiye umut olan DAÜ’lü gönüllü bağışcılara teşekkürlerini ileterek DAÜ’den ayrıldı.

Bu habere tepkiniz:



21/11/2021 09:58