DAÜ İletişim Fakültesi’nden “Yeni Medya” Atağı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri, mezunları ve öğretim üyelerine özel Discord sunucusu hizmete açıldı. Aynı zamanda DAÜ İletişim Fakültesi’nin tüm öğrencilerinin kullanımına açık olan sunucuda yazılı, sesli ve görüntülü sohbet imkânı bulunuyor.

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy öncülüğünde, öğretim üyesi Dr. Engin Aluç’un girişimiyle kurulan Discord sunucusuna üye olmak isteyenler bilgisayar ya da telefonun internet tarayıcısından www.discord.com adresine girip formu doldurmaları gerekiyor. Aynı zamanda cep telefonuna indirilen uygulamadan da yeni üyelik hesabı açılabiliyor.

DAÜ Hakkında Haberler Anında Cepte

DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Discord sunucusuna üye olduktan sonra dileyen kullanıcılar bilgisayar, tablet ya da telefonlarına uygulamayı kurarak sunucudan gelen bildirimleri görebilirler. Sunucu içinde bulunan Türkçe ve İngilizce haber kaynakları düzenli olarak DAÜ hakkındaki haber başlıklarını üyelere bildirim olarak gönderiyor. Sunucuya önümüzdeki günlerde teknoloji, medya, sanat, bilgisayar oyunları gibi konularda yeni kanalların da eklenmesiyle üyeler daha zengin bir içeriğe sahip olacaklar.

Multimedya Avantajları

DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Discord sunucusunda sesli sohbet, yazılı sohbet, görüntülü sohbet, başlık açma, oyun paylaşımı, müzik paylaşımı, ekran paylaşımı gibi bütünleşik ağın sunduğu tüm avantajları kullanmak mümkün. Bas-konuş özelliği, mikrofon ve hoparlör susturma özelliği, kamera açma ve kapama, arkadaş ekleme gibi birçok alternatif de uygulamada mevcut. DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Discord sunucusuna https://discord.gg/25hKUhp bağlantısından ulaşıp üye olunabiliyor.

Projeler Devam Edecek

Önümüzdeki günlerde ayrıntıları duyurulacak olan DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nün yeni projelerinden ilki YouTube kanalı. Kanaldan haftalık olarak DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ve sektörle ilgili bilgilendirici videolar paylaşılacak. Bir diğer proje ise Clubhouse Odaları başlığı altında gerçekleştirilecek. DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü önümüzdeki haftalarda öğretim üyelerinin moderatörlüğünde, Clubhouse üzerinden açılacak olan sohbet odalarında Gazetecilik, Reklamcılık, Sinema, Kültür-Sanat gibi konular ile ilgili önemli konukları ağırlamaya hazırlanıyor.

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10/09/2021 15:52