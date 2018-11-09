DAÜ İletişim Fakültesi’ne Kuzey Kıbrıs Turkcell Sponsorluğunda Yeni Bilgisayar Laboratuvarı

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yaptırılan bilgisayar laboratuvarı düzenlenen açılış töreni ile hizmete sunuldu.

Törene, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Av. Boysan Boyra, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Agah Gümüş, Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri ile çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.

Açılışta konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, DAÜ’nün bugüne ve yarına hitap eden tüm bölümleri ve özellikle değerli branşlara sahip olan İletişim Fakültesi ile öğrencilere kariyer fırsatları sunduğunu belirterek “Teknoloji ile eğitime bir nebze katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Gümüş eğitime gösterdikleri katkı için Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür ederek öğrencilerin haftanın 40 saati laboratuvarı kullanacağını ifade etti.

Prof. Dr. Osam, Kuzey Kıbrıs Turkcell’e verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini ileterek Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de DAÜ gibi bir dünya markası olduğunu ifade etti. Dünya sıralamalarına bakıldığında DAÜ’nün elde ettiği başarılardan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Osam, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile iş birliklerinin devam edeceğini ve birçok başarılı işlere imza atacaklarını kaydetti.

DAÜ VYK Başkanı Av. Boyra ise gerçekleştirdiği konuşmasında Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkürlerini ileterek oldukça yararlı bir yatırım olduğunu düşündüğünü ve eğitime katkı sağlayacağına inandığını bildirdi.